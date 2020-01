Chicago: escuelas católicas reciben inyección de fondos para evitar cierre

Unas 30 escuelas católicas localizadas en vecindarios más necesitados de Chicago recibirán fondos de la organización Big Shoulders, para ayudar a impulsarlas y a que continúen abiertas.

Representantes de la organización caritativa indican que se trata de una inversión de $50 millones que distribuirán en un período de 10 años a escuelas que tienen mayor necesidad económica.

Varias de las escuelas que se beneficiarán de la ayuda están localizadas en vecindarios y suburbios con un alto número de residentes de habla hispana.

Entre ellas se encuentra la escuela Epihany de South Lawndale, Maternity BVM de Humboldt Park, la academia Sagrada Trinidad en Waukegan, la primaria y preparatoria Our Lady of Tepeyac y Our Lady of Guadalupe en el área de South Chicago.