Escuela de Romeoville publica declaración tras asesinato de una familia

ROMEOVILLE - El distrito escolar 365U de Valley View, en el suburbio suroeste de Romeoville, emitió el lunes un comunicado después de que dos de sus estudiantes y sus padres fueran encontrados asesinados a tiros durante una revisión de bienestar el domingo por la noche.

"Con profunda tristeza les informamos sobre una pérdida reciente en nuestra comunidad escolar de VVSD," leyó el comunicado del Superintendente, Rachel Kinder. "Hoy, 18 de septiembre de 2023, nos informaron que dos de nuestros estudiantes de la escuela primaria R.C. Hill perdieron la vida trágicamente en un acto sin sentido de violencia armada en su residencia en Romeoville."

"Este incidente violento y esta pérdida seguramente generarán muchas emociones, preocupaciones y preguntas para toda nuestra comunidad escolar," continúa el comunicado. El mensaje completo de VVSD, se puede leer a continuación:

VVSD cuenta con un Equipo de Intervención en Crisis compuesto por profesionales capacitados para apoyar las necesidades de los estudiantes, padres y personal escolar en momentos difíciles como este. En cada una de nuestras escuelas de VVSD, contamos con profesionales capacitados, incluidos consejeros, trabajadores sociales y psicólogos, que están disponibles para los estudiantes que necesitan apoyo. Este recurso proporciona una descripción general de lo que los padres y cuidadores pueden hacer para ayudar a sus hijos: Ayudar a su hijo con el duelo.

VVSD también está asociado con Care Solace, que brinda ayuda de expertos para navegar el sistema de atención de salud mental. El equipo de Care Concierge puede encontrar de forma rápida y segura proveedores disponibles en la comunidad que se adapten a sus necesidades específicas. Solicite al equipo de apoyo estudiantil de su escuela que inicie una derivación de "transmisión cálida" para usted o los miembros de su familia si es necesario apoyo adicional. También puede comunicarse con Care Solace las 24 horas del día, los 7 días de la semana al 888-515-0595 para iniciar una búsqueda anónima; visite: http://caresolace.com/vvsd

Este incidente violento y esta pérdida seguramente generarán muchas emociones, preocupaciones y preguntas para toda nuestra comunidad escolar. El Departamento de Policía de Romeoville y el Pueblo de Romeoville son la fuente directa de información para actualizaciones relacionadas con este asunto. Según el Departamento de Policía de Romeoville, la investigación aún se encuentra en sus primeras etapas. Debido a lo delicado del caso y para mantener la integridad de la investigación, no se revelarán más detalles en este momento. Cualquier persona que tenga información debe comunicarse con el Departamento de Policía de Romeoville al 815-886-7219.

Estamos profundamente entristecidos por esta tragedia y haremos todo lo posible para apoyar a su hijo, su familia y la seguridad de nuestra comunidad escolar.

Según el Departamento de Policía de Romeoville, los agentes a las 8:43 p.m. del domingo fueron enviados a una residencia en la cuadra 500 de Concord Avenue para una revisión de bienestar.

"Un miembro de la familia no se presentó a trabajar a las 6 a.m. de la mañana del domingo, 17 de septiembre," dijo el subjefe del Departamento de Policía de Romeoville, Chris Burne, durante una breve conferencia de prensa el lunes. Burne agregó que el miembro de la familia no respondió a las llamadas telefónicas durante todo el día, lo que aumentó la preocupación.

A su llegada, los agentes descubrieron a cuatro personas fallecidas con heridas de bala, dijo Burne.

Las dos víctimas adultas fueron identificadas como Alberto Rolón y Zoraida Bartolomei. Las identidades de sus dos hijos, ambos estudiantes de la escuela primaria Robert C. Hill, que también fueron encontrados fallecidos, aún no han sido reveladas por los funcionarios.

Tres perros dentro de la casa también fueron encontrados asesinados a tiros, agregó Burne.

"Es muy triste, ¿sabes?," dijo una vecina, Carol Love. "Pero gente amable. No molestaron a nadie. Espero que descubran quién lo hizo."

Policía de Romeoville investiga el incidente como un asesinato

Según la policía de Romeoville, el incidente está siendo investigado como un asesinato.

"No creemos que el delincuente esté entre las víctimas en este momento," sostuvo Burne el lunes. "No es un homicidio-suicidio."

Burne agregó que el departamento "no está buscando activamente" sospechosos en el área y que no están pidiendo a los residentes que se refugien en el lugar.

"No hay ninguna amenaza continua debido al tiempo transcurrido; más de 18 horas desde el momento en que nos contactaron," explicó Burne.

Según las autoridades, se cree que el incidente ocurrió entre las 9 p.m. del sábado y las 5 a.m. del domingo. La investigación sigue activa.

"La investigación aún se encuentra en sus primeras etapas," dijo Burne, y agregó que la policía no esperaba hacer más actualizaciones el lunes "debido a la sensibilidad del caso y para mantener la integridad de la investigación."

Cualquier persona que tenga información sobre el tiroteo debe comunicarse con el Departamento de Policía de Romeoville al 815-886-7219.

Romeoville, en el condado de Will, se encuentra aproximadamente a 30 millas al suroeste de Chicago.