Escuela de Barrington publica declaración después de que una estudiante fuera atropellado fatalmente

La escuela secundaria Barrington tendrá consejeros de duelo disponibles el viernes después de que una estudiante de 17 años fuera atropellado "accidentalmente" por un tren Metra el jueves por la mañana mientras caminaba hacia la escuela.

"Quería brindarles otra actualización sobre el trágico fallecimiento de uno de nuestros estudiantes de BHS el día de hoy", decía una carta del Superintendente Craig Winkelman. "Consejeros adicionales de Barrington 220 seguirán estando disponibles en BHS para cualquier estudiante que necesite apoyo. Hemos establecido un equipo específico de adultos en BHS con el propósito de apoyar a todos nuestros estudiantes durante tiempos difíciles como este. También hay apoyo adicional disponible para estudiantes en todos nuestros edificios escolares que puedan necesitar hablar con alguien".

La carta completa de Winkelman se puede encontrar aquí.

Según los funcionarios, Marin Lacson, de 17 años, fue atropellado y asesinado por un tren de Metra poco antes de las 8 a.m. en las vías del ferrocarril Union Pacific cerca de las calles Main y Hough en Barrington.

Según la Oficina Forense del Condado de Lake, una investigación preliminar encontró que Lacson estaba intentando cruzar las vías después de que pasó un tren, pero "fue atropellada por un segundo tren que pasaba por el área".

Aunque los funcionarios no proporcionaron ninguna información adicional sobre la causa del accidente, ocurrió en una mañana particularmente brumosa en el área de Chicago, con todos los condados bajo un aviso de niebla densa durante el jueves por la tarde y las primeras horas de la noche.

Según la carta de Winkelman, Lacson era un estudiante de tercer año que estaba en el Programa de Inmersión en Chino y miembro del equipo de Lacrosse. Antes de asistir a BHS, Marin asistió a la escuela primaria Countryside y a la escuela intermedia Station, dijo Winkelman.

"Estoy pensando en todo lo que ella nunca podrá hacer. Es difícil", dijo su amiga y compañera de equipo Isabella Benton a NBC Chicago con lágrimas en los ojos. Benton y su compañera de equipo Paige Janicki se pararon el jueves en el cruce de trenes, donde estaba creciendo un monumento improvisado con flores y globos.

"Tenía la mejor energía positiva, muy hermosa. Su propia personalidad. Eso es lo que me encantaba de ella, simplemente increíble", dijo Janicki.

Janicki dijo que la noticia del fallecimiento de Lacson la dejó en shock.

"Descubrí que falleció, no, no es ella. No puede ser ella", dijo Janicki.

Ambas chicas recordaron fotos de ellas juntas celebrando el cumpleaños de Janicki hace unos meses, sin imaginar nunca que sería uno de los últimos grandes momentos que pasarían juntas.

"Es una de las personas más divertidas que jamás hayas conocido, muy brillante", dijo Benton, con lágrimas en los ojos. "Es un cliché, pero ella iluminó una habitación. Fue muy amable con todos los que conoció. No parece real. Sólo desearía tener una práctica más".