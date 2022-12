Encuentran cuerpo de estudiante desaparecido en el lago Michigan

Un cuerpo fue recuperado en el lago Michigan cerca de Diversey Harbor la madrugada del martes y ha sido identificado como el del estudiante de doctorado de la Universidad Northwestern, Peter Salvino, de 25 años.

La policía de Chicago confirmó poco después de las 6 p.m. que se recuperó un cuerpo en Diversey Harbor, cerca de donde su teléfono había sonado por última vez después de su desaparición.

La Oficina del Médico Forense del Condado Cook confirmó la identidad de Salvino el martes por la noche. La autopsia está pendiente.

Salvino fue visto por última vez el sábado por la noche después de salir de una fiesta en Lincoln Park en la cuadra 2400 al Norte de GenevaTerrace, y se puso en contacto por última vez con un amigo a través de FaceTime mientras caminaba de regreso a su apartamento alrededor de las 12:15 a.m.

En un comunicado, un portavoz de la familia explicó que Salvino habló con un amigo a través de FaceTime a las 11:59 p.m. y dijo que estaba caminando hacia su apartamento en la cuadra 800 al Oeste de la Avenida Lill y que estaba a media milla de distancia. Ese amigo volvió a llamar a las 12:15 a.m. para confirmar que Salvino había llegado a casa, pero el joven de 25 años dijo que todavía caminaba hacia su residencia.

A las 12:31 a.m., el teléfono de Salvino hizo ping en un lugar cerca de Diversey Harbor, dijo el portavoz de la familia. Luego, a las 12:37 a. m., el amigo volvió a llamar para confirmar que Salvino había llegado a casa, pero nadie respondió la llamada. Varios amigos enviaron mensajes de texto a su teléfono entre ese momento y las 9:30 a.m., dijo el vocero, y agregó que los mensajes se enviaron con éxito a su teléfono pero no respondieron.

Aproximadamente a las 9:45 a. m., todas las llamadas fueron directamente al correo de voz y todos los mensajes de texto no se entregaron.

La familia y los amigos del hombre habían estado pidiendo la ayuda del público en los últimos días para revisar las imágenes de vigilancia cercanas con la esperanza de volver sobre sus pasos.

"El objetivo es obtener imágenes de la cámara", dijo Scotty Gruska, cuñado de Salvino. "No hemos sabido nada de él desde la medianoche del sábado. Todos lo extrañamos. Sé que hay gente trabajando en eso, y la policía está haciendo todo lo posible. Pero queremos seguir haciendo más".

El video de vigilancia del restaurante The Weiner Circle en Lincoln Park también proporcionó imágenes de Salvino dentro del restaurante el sábado por la noche, antes de que desapareciera.

Cualquier persona con información o imágenes de vigilancia debe comunicarse con la Unidad de Víctimas Especiales del Área Tres al 312-744-8266.