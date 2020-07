El siguiente contenido ha sido creado en colaboración con City Colleges of Chicago. Este contenido no representa las opiniones del equipo editorial de las estaciones de Telemundo. Haz clic aquí para conocer más sobre City Colleges of Chicago.

Con el coronavirus aún extendiéndose por todo el país, muchos esperan que la vida universitaria este otoño se vea afectada nuevamente. Si bien los planes oficiales no han sido finalizados, los estudiantes que recién empiezan sus carreras—y también los que están continuando sus estudios—puede que se encuentren con las aulas, bibliotecas, dormitorios y gimnasios de su universidad con capacidad limitada.

En pocas palabras, muchas universidades se verán obligadas a concentrarse en la parte más esencial de la experiencia universitaria: la educación. Pero esto también significa que la idea de actividades en el campus, vivir en los dorms y otras actividades propias de la vida universitaria puede que no se lleven a cabo este otoño.

Si eres un estudiante, esto puede causar preocupación y decepción, especialmente teniendo en cuenta el costo de ir a la universidad. Después de todo, ¿por qué tendrías que gastar miles de dólares en la matrícula de cada semestre y arriesgar acumular una gran deuda cuando no puedes tener la experiencia completa por la que pagaste? Podrías optar por cancelar tus planes universitarios, pero también tienes que pensar en la economía: un trabajo estable tiene un gran valor durante los tiempos con cambios económicos, lo que te ayudará a mantenerte financieramente a flote en mercados impredecibles. Y necesitas una educación de alta calidad para conseguir ese puesto.

Entonces, ¿cuál es la solución? Una opción es llevar el semestre de otoño en un community college.

La ventaja de los community colleges

Un community college puede ofrecer la misma educación de calidad sin el alto precio. Te sentirás mejor con el dinero que estás gastando mientras evitas un atraso o una pausa en tus estudios. Al igual que las escuelas de cuatro años, los community colleges también han implementado iniciativas de aprendizaje a distancia, para que puedas ahorrar dinero, mantenerte seguro y seguir aprendiendo.

Los community colleges son una buena opción para todos los estudiantes que desean una educación postsecundaria, ya sea que esté empezando su carrera o que están por graduarse. Los estudiantes universitarios pueden pasar un semestre en un community college, avanzando con los requisitos de educación general, o llevando cursos electivos o específicos de su programa, para así aligerar la carga de cursos en su escuela principal. Los nuevos estudiantes pueden comenzar sus estudios en un community college, obtener un título de asociado, transferir sus créditos a una institución de cuatro años y comenzar su tercer año en la escuela que elijan.

El arte de la transferencia

Si estás pensando en transferir los créditos de un community college a una institución de cuatro años, primero debes investigar si la escuela que tienes en mente los aceptará. City Colleges of Chicago—un sistema de siete escuelas y cinco sedes ubicadas en toda la ciudad—es parte de la Illinois Articulation Initiative, que brinda facilidades de transferencia a estudiantes de más 100 colleges y universidades dentro del estado.

Además, City Colleges tiene alianzas con varias instituciones de cuatro años para apoyar a nuestros estudiantes transferidos. Cada alianza es única, pero el apoyo que ofrecen incluye tutorías individualizada, asesoramiento, becas y más. También tenemos pathway programs donde los estudiantes pueden comenzar sus estudios en City Colleges y transferirse directamente a un programa de cuatro años conectados. El Engineering Pathway en Wilbur Wright College, por ejemplo, ofrece una línea directa al Illinois Institute of Technology, University of Illinois at Urbana-Champaign y Southern Illinois University at Carbondale.

Si estás preocupado por el próximo semestre de otoño pero no estás listo para dejar de lado tu educación, City Colleges te ofrece una manera de continuar hacia tu objetivo. Haz clic aquí para empezar.