Aunque el verano está su pleno apogeo, el inicio del próximo período escolar está a pocas semanas de comenzar, por lo que ya varias organizaciones han empezado a hacer eventos del regreso a clases para colaborar con las familias que se preparan para enviar a sus hijos a las escuelas.

Las clases están previstas a comenzar el 26 de agosto, según el calendario de las escuelas públicas de Chicago (CPS). Mientras la fecha llega algunos empiezan a recolectar la lista de útiles escolares y requerimientos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Esta es una lista de eventos por el regreso a clases en el área de Chicago que se realizarán en las próximas semanas:

Sábado 3 de agosto

Mochilas gratis: La escuela Leo Catholic High School realizará este evento gratuito para repartir mil mochilas con útiles escolares esenciales proporcionadas por la organización Cradles to Crayons. Además, habrá música de DJ, comida y entretenimiento para la familia. El evento se realizará en 7901 South Sangamon, Chicago, de 11:00 am 3:00 pm.

Feria de salud: Este sábado se realizará una feria de salud con servicios gratuitos de exámenes físicos escolares, de la vista, cortes de cabello y se regalarán mochilas y útiles escolares. También habrá una representación de la Secretaría de Estado de Illinois para ofrecer las tarjetas de identificación estatal y calcomanías para placas de vehículos. La feria se realizará este sábado de 10:00 am a 2:00 pm en el Illinois Institute of Technology, ubicado en la 33rd and State St.

Domingo 4 de agosto

Regalo de útiles: El Distrito 99 de Cicero realizará una feria de regreso a clases en el parque comunitario de Cicero. Repartirán útiles escolares y mochilas, refrigerios, además habrá música y juegos de feria; también tendrán disponibles la venta de uniformes colegiales. El evento gratuito será en la intersección de Laramie Avenue y 34th Street en Cicero, de 3:00 pm a 7:00 pm.

Rally por la paz: En este evento se repartirán mochilas con útiles escolares, habrá música en vivo y comida. Se realizará en 1512 S Pulaski Rd, de 12:00 pm a 8:00 pm.

Donación de mochilas: En el evento se regalará una mochila a cada niño que asista y se podrá participar en una rifa de mochila con útiles escolares. Se realizará de 10:30 am a 1:30 pm en 2358 S blue Island Ave.

Domingo 11 de agosto

Feria de salud y entrega de útiles: La iglesia Grace Central Church realizará este evento gratuito en el que se ofrecerán sin costo exámenes de salud, útiles escolares y cortes de cabello. El evento será de 10:30 am a 2:00 pm en 10216 Kitchener St. Westchester, Illinois.