Empleados de una fábrica de jabones en Aurora denuncian condiciones laborales injustas

Con pancartas, bocinas y tambores, este lunes decenas de empleados, ex empleados y líderes de la organización Casa DuPage se manifestaron a las afueras de la fábrica Green Sustainable Packaging conocida como GSP por sus siglas en inglés.

Manifestándose en contra de lo que llaman despidos injustificados, condiciones laborales injustas y el supuesto maltrato por parte de la gerencia.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

“Nos prohíbe ir al baño, quiere que constantemente estemos en la máquina, no podemos darle el cien por ciento porque las máquinas tienen problemas”, dijo ex empleado Luis Cabrera.

“Más bien se siente uno impotente porque uno quisiera dejarles el trabajo pero uno tiene necesidad. Y ahorita más que es muy difícil para uno de indocumentado encontrar trabajo”.

Además los trabajadores dicen que los productos químicos se eliminan de forma insegura. Compartieron videos, dicen que los líquidos que se ven son productos químicos siendo desechados por las alcantarillas.

“Yo vivo en Aurora, mis hijos toman agua del sink de Aurora, de la regadera…me baño con agua de aquí y no se me hace justo que la contaminen o que nos mandaban aventarla a la alcantarilla porque no tienen el proceso que se requiere”, dijo Cabrera.

Telemundo Chicago no ha identificado de forma independiente, si en efecto es un químico el que se está derramando en el alcantarillado.

Por medio de un comunicado, Green Sustainable Packaging niega haber participado en prácticas poco éticas, ilegales o inadecuadas con respecto a los productos químicos utilizados en sus productos agregando que Green Sustainable Packaging ha cooperado plenamente con todas las autoridades correspondientes con respecto a los problemas de eliminación planteados en marzo y continuarán haciéndolo.

Mientras tanto, los manifestantes hicieron entrega de una petición con varias firmas, donde exigen un alto al hostigamiento en el trabajo, entre otras cosas.

“Cuando nosotros no sabemos que tenemos estos derechos laborales tenemos miedo y nos callamos porque es lo que quieren los jefes dentro de estas fábricas. Callar nuestra voz, tapar nuestra boca para no denunciar estos delitos”, dijo Gabriela Hernandez Chico, coordinadora del centro de trabajadores Casa DuPage.

Mientras tanto Green Sustainable Packaging indicó lo siguiente:

Green Sustainable Packaging proporciona un entorno de trabajo seguro y libre de discriminación. Estamos abordando reclamos específicos planteados por ex empleados a través del proceso legal y no haremos más comentarios sobre asuntos legales pendientes.

Telemundo Chicago se comunicó con la ciudad de Aurora cerca de la manifestación y el reclamo de los trabajadores de Green Sustainable Packaging y, por medio de un correo electrónico, la ciudad emitió una declaración escrita que dice que “Estamos examinando la cuestión y abordaremos las preocupaciones en consecuencia”.