Empleada de la CTA dice que perdieron su prueba de COVID-19

Una mujer que espera por los resultados del coronavirus dice que el hospital al que acudió perdió la prueba que le realizaron.

Pero qué realmente pasó con la prueba de esta mujer y qué dice el hospital Roseland Community.

Ana Chávez-Ooria dice que acudió al hospital Roseland Community el 3 de abril para realizarse por servicio express la prueba del coronavirus por la nariz.

Asegura que estuvo en fila por más de cuatro horas y que le dijeron que los resultados se los darían en un máximo de 10 días. La empleada de la CTA dice que, tras no escuchar del hospital durante el periodo indicado, llamó y que le dijeron que habían extraviado su prueba.

“El lunes intenté de hablar para agarrar mis resultados y no me daban respuestas. El martes tampoco hasta ayer que me dijeron que habían perdido mis resultados y que necesitaba ir otra vez a hacer otra prueba”, dijo.

Ayer, Ana dice que regresó al hospital para repetirse el examen pero que en esta ocasión la prueba fue de sangre.

Ahora se pregunta si habrá más casos como el de ella.

“No lo podía creer, nomás soy yo o quien había bastante gente ese día esperé cuatro horas éste no lo podía yo creer me dijeron que fue la compañía que ellos tenían le echaron la culpa a la compañía”, dijo.

Según portavoces del hospital Rosland Community el 3 de abril realizaron más de 400 pruebas del coronavirus entre 9 a.m. y 2 .pm.

A pesar de que Ana dice que se siente mejor, afirma que llegó a temer por su vida.

“Había unas noches que me levantaba yo misma porque no podía respirar y así me levantaba así que había unas noches que sentía bastante miedo”, dijo.

Tras la intervención de Telemundo Chicago Ana recibió una llamada del hospital Roseland Community este jueves en donde le indican que encontraron su prueba y que dio positivo al virus.