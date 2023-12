El sacerdote Pfleger planea bendecir a una pareja del mismo sexo tras la declaración del papa Francisco

Cuando el papa Francisco anunció el lunes que los sacerdotes ahora pueden bendecir a parejas del mismo sexo, era difícil decir cuándo sucederían las primeras bendiciones.

Pero el sacedote Michael Pfleger, de la Iglesia de Santa Sabina, ya ha recibido una solicitud de bendición para una pareja del mismo sexo y planea llevarla a cabo a principios del próximo año.

"¿Por qué sería demasiado pronto? Debería ser una transición suave. No hagamos un gran problema de esto", dijo Pfleger el miércoles.

El cardenal Blase Cupich dio la bienvenida el lunes a la declaración del papa, pero enfatizó que las bendiciones no deben parecerse a ceremonias matrimoniales ni confundirse con ellas. La Iglesia Católica aún se opone a las uniones del mismo sexo.

Para las personas molestas con el cambio, Pfleger dijo que las bendiciones para parejas del mismo sexo son un reconocimiento de la humanidad de las personas.

"Algunas de las mismas personas que dicen que no deberíamos estar haciendo esto bendicen a sus mascotas, estatuas, medallas y objetos, pero se molestan con las bendiciones de seres humanos. Es simplemente triste", dijo Pfleger.

Pfleger, un sacerdote activista que lidera la iglesia de Auburn Gresham desde 1981, dijo que estaba "muy complacido" con el anuncio del Santo padre sobre las bendiciones.

"Creo que es muy necesario", dijo. Ha escuchado reacciones "muy positivas" dentro de su congregación.

Un día después del anuncio del papa, una pareja del mismo sexo en la congregación de Pfleger se puso en contacto con él para pedirle una bendición.

"Le pregunté si esto es algo que estaría dispuesto a hacer. Dijo que estaría honrado", dijo Michael Thiry, quien está legalmente casado con Nate Washington.

La pareja aún no ha fijado una fecha y no sabe cómo será la bendición, pero el documento de Francisco deja gran parte de eso en manos de los sacerdotes individuales.

Thiry y Washington han estado asistiendo a San Sabina durante un año y medio y dijeron que fueron atraídos a la iglesia por Pfleger.

"Es importante para nosotros", dijo Washington. "Realmente es un hombre de Dios".

A lo largo de los años, Pfleger ha tenido desacuerdos con la Arquidiócesis de Chicago, pero ha logrado mantener su puesto en una de las iglesias afroamericanas más grandes de la ciudad.

La arquidiócesis lo suspendió por desobediencia en 2008 después de burlarse de Hillary Clinton desde el púlpito cuando se postuló para presidenta contra su amigo, Barack Obama.

También ha sobrevivido a dos suspensiones cuando la iglesia investigó acusaciones de abuso sexual de décadas atrás que fueron declaradas infundadas.

Pero para Pfleger, la iglesia debería ser el único lugar donde las personas son bienvenidas "sin importar cuál haya sido su historial".

"Afrontémoslo, en cualquiera de nuestras congregaciones tenemos miembros gay y lesbianas, tenemos personas que han tenido abortos, que han estado en la cárcel", dijo. "¿Por qué estamos tratando de señalar lo que no nos gusta de alguien en lugar de simplemente amarnos unos a otros? La Biblia dice que no podemos amar a Dios si no amamos a nuestros hermanos y hermanas".

Pfleger ha visto cómo la iglesia se ha abierto durante el mandato del Papa Francisco. "Creo que ha traído humanidad, un espíritu de amor y también una voz por la justicia", dijo.

También ha visto una intensa resistencia de miembros conservadores. Aquellas mismas personas que alguna vez llamaron a Pfleger disidente por desafiar las posturas de la iglesia, como tener opiniones contrarias sobre el aborto, ahora se encuentran en desacuerdo con el papa Francisco, dijo.

"Tenía personas que me decían: 'Debes hacer lo que dice el papa'. Hasta ahora, tenemos un papa que dice lo que a la gente no le gusta", dijo Pfleger. "Es simplemente gracioso. Cuando tienen un papa que dice lo que les gusta, entonces deben seguirlo. Pero si no, entonces están equivocados. Así que mucho por la lealtad al papa".

El Vaticano dice que los homosexuales deben ser tratados con dignidad y respeto, pero desaprueba los actos homosexuales.

El papa Francisco no ha cambiado esa enseñanza, pero ha dedicado gran parte de su pontificado de 10 años a ofrecer una actitud más acogedora hacia los católicos LGBTQ+.

La declaración del Vaticano el lunes marcó un nuevo paso en la campaña de Francisco, autorizando explícitamente a los sacerdotes a ofrecer bendiciones no sacramentales a parejas del mismo sexo.

Las bendiciones no deben parecer en absoluto a una boda, que la iglesia enseña que solo puede suceder entre un hombre y una mujer.

"Creo que es un buen paso adelante y uno de muchos espero que haga", dijo Pfleger.