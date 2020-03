El pago de parquímetros sí continúa en Chicago

A pesar del anuncio de la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, de que la ciudad no cobrará deudas por cosas como multas, ya que se insta a los residentes a permanecer en el interior durante el brote de coronavirus, la Ciudad ha hecho saber que los residentes aún deben pagar sus parquímetros.

Las autoridades aclararon la "confusión sobre las medidas de aplicación de estacionamiento de la ciudad" después del anuncio de la alcaldesa que generó una serie de dudas para los residentes.

El plan establece que "la aplicación de la ley se priorizará para las violaciones relacionadas con la seguridad" y que "la aplicación de la ley se suspenderá hasta el 30 de abril"

Pero la Ciudad dice que eso no significa un estacionamiento gratuito.

"Si bien la Ciudad está priorizando las violaciones relacionadas con la seguridad, eso no significa que no estamos haciendo cumplir las violaciones del parquímetro por completo", dijo Kristen Cabanban, portavoz del Departamento de Finanzas de la Ciudad, en un comunicado.

Los funcionarios están reduciendo la emisión de multas por infracciones como estacionamiento, barrido de calles, estacionamiento de permisos residenciales y licencias caducadas, pero tales multas no se suspenderán por completo.

La medida es parte de un paquete de alivio anunciado por la alcaldesa la semana pasada.

El plan también pospone multas por pagos atrasados ​​en boletas de la Ciudad, facturas de servicios públicos, multas por estacionamiento y reenvío de luz y otras "violaciones no relacionadas con la seguridad pública".

“Esta es una forma de sentido común en la que podemos ayudar a mitigar las cargas y presiones que muchos sienten. Sabemos que estas prácticas afectan desproporcionadamente a los residentes que más lo necesitan durante esta crisis ”, dijo Lightfoot en un comunicado.

“Nos damos cuenta de que muchos de nuestros residentes están sin dinero en este momento, ya que el esfuerzo por contener la propagación del coronavirus ha creado circunstancias económicas difíciles para aquellos que no pueden trabajar. No queremos impactar aún más a las personas que hoy no pueden pagar estas multas y queremos brindar un respiro para ayudarlos a priorizar cómo abordar sus obligaciones financieras ".

El plan incluye:

Emisión de multas

Se dará prioridad a la ejecución por infracciones relacionadas con la seguridad. La ejecución de violaciones relacionadas con el cumplimiento se suspenderá hasta el 30 de abril de 2020.

Estacionamiento, luz roja, violación de radares.

Evaluación de demora de la penalización (duplicación de boletas) hasta después del 30 de abril de 2020.

Retrasar la suspensión de la licencia de conducir hasta después del 30 de abril de 2020.

Recibos de servicios públicos

Extender las fechas de vencimiento hasta después del 30 de abril de 2020, retrasando la evaluación de las sanciones.

Retrasar las referencias a empresas de cobranza hasta después del 30 de abril de 2020.

Sin incumplimiento de planes de pago hasta después del 30 de abril de 2020.

Pago de audiencias administrativas

Extender las fechas de vencimiento hasta después del 30 de abril de 2020 (esto retrasará la evaluación de intereses).

Retrasar las referencias a empresas de cobranza hasta después del 30 de abril de 2020.

Sin incumplimiento de planes de pago hasta después del 30 de abril de 2020.

Extender la fecha límite para TNP y deudas de taxistas hasta el 30 de abril.

Sin deudas en nuevas licencias o permisos.

Las firmas de abogados y las agencias de cobranza también suspenderán sus cobros.