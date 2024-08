El incisivo mensaje de Oprah Winfrey en la DNC sobre las mujeres sin hijos

La afamada presentadora Oprah Winfrey hizo una aparición sorpresa este miércoles en la Convención Demócrata, pues no estaba anunciada su presencia previamente, enviando un claro mensaje para votar en noviembre.

Al verla salir, los delegados estallaron emocionados. Winfrey relató que ha recorrido muchos estados del país y aunque reconoce que hay división racismo, desigualdad, también ha visto que el ciudadano está dispuesto a ayudar.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

“Lo que he visto y experimentado es que puede que los liberales y conservadore no se llevan bien, pero cuando ven un problema, se ayudan. Esos son los que me hacen decir orgullosa ser americana”, dijo.

En referencia a los comentarios del candidato a la vicepresidencia republicana, JD Vance dijo: “Cuando vemos la casa de un vecino arder hacemos lo mejor por salvarlo y no preguntamos si es el dueño de la casa. Y si de casualidad es una mujer con gatos sin hijos…bueno también tratamos de salvar a ese gato también”.

Winfrey destacó la importancia de votar en noviembre y declaró que como votante independiente, es vital hacerlo por la democracia.

“Un candidato dijo que solo iremos una vez. Estás viendo a una americana independiente que vota una y otra vez. Votar es americano. Y siempre voto por mis valores y por eso lo haré”, dijo.

La presentadora llamó a los indecisos a ejercer su derecho en noviembre.

“Llamo a todos los indecisos e independientes, que los valores y el carácter es más importante que todo, en el liderazgo y en la vida. Más que nada decencia y respeto está en juego en la boleta en 2024”.

Para concluir llamó a votar por Kamala Harris y Tim Walz, quienes para ella son quienes pueden “darnos decencia y respeto”.