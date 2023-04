El gobierno federal ampliaría el acceso de Medicaid y Obamacare para los ‘dreamers’

Ximena Ávila llegó al país cuando apenas tenía 2 años y es beneficiaria de DACA.

Señaló que si el gobierno federal aprueba la ampliación al acceso a Medicaid y Obamacare sería una de las beneficiadas.

“Si me estoy viendo que me voy a beneficiar por la nueva cobertura porque anteriormente estaba buscando yo cobertura médica pero si es un poco muy difícil especialmente cuando no tienes un estatus migratorio fijo y es muy caro tratar de buscar la privada”, dijo Ximena Ávila.

Hoy el presidente Joe Biden dio a conocer en su cuenta de Twitter sobre esta iniciativa, que es apoyada por la congresista Delia Ramírez, representante federal demócrata por el Distrito 3.

Pero para que esto ocurra el Departamento de Salud y Servicios Humanos tendría que modificar la definición de “presencia legal”.

Hablamos con una abogada de inmigración al respecto.

“Ahorita por el momento una persona que tiene DACA no se considera que tenga presencia legal en Estados Unidos. No son elegibles para poder solicitar Medicaid. Entonces esos van a ser alguno de los cambios que van a tener que hacer en su propia política y probablemente, como anunciaron a final de mes, van a hacer esos cambios integralmente”, indicó Roció Becerril, abogada de inmigración.

De ser aprobada la medida, los beneficiarios de DACA podrán solicitar cobertura a través del Mercado de Seguros Médicos, donde pueden cumplir con los requisitos para asistencia financiera según los ingresos.

“Nosotros, como organización, sabemos que el derecho a la cobertura de salud debería de ser un derecho para todos en la comunidad, pues nos toca seguir trabajando, seguir luchando hasta que toda nuestra comunidad inmigrante tenga acceso sin importar su estatus migratorio”, indicó José Eduardo Vera, director ejecutivo Proyecto Inmigrante de Bolingbrook.

Esta sería la primera vez que los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia o DACA se verían beneficiados de seguros médicos financiados por el gobierno.