¿El día de las elecciones es feriado en Illinois? Esto es lo que debes saber

El debate sobre si el día de las elecciones debería ser un día festivo probablemente podría incluirse en una boleta electoral, pero ¿los funcionarios de Illinois tratan el primer martes de noviembre de esa manera?

Este año, el día de las elecciones cae el 5 de noviembre, y las contiendas en toda la boleta seguramente brindarán un drama convincente a medida que se tabulan los votos.

Si bien el día de las elecciones no se reconoce como un día festivo federal, se reconoce como un día festivo en el estado de Illinois, al menos para el ciclo electoral de 2024.

Dicho esto, no espere que una gran cantidad de empresas cierren sus puertas durante el día. Esto es lo que debe saber.

¿Las escuelas de Illinois estarán en sesión el día de las elecciones?

El día de las elecciones es un feriado escolar obligatorio en Illinois para las escuelas públicas del sistema K-12, lo que significa que los niños tendrán el día libre de instrucción.

Las escuelas que no tienen instrucción el día de las elecciones también tienen la opción de servir como lugares de votación para el último día de votación, según la Junta Estatal de Educación. Sin embargo, ese requisito no se extiende a las escuelas privadas, ya que esas instituciones pueden decidir si pausan o no la instrucción.

El feriado tampoco se observa en las universidades de Illinois, según los funcionarios, y las escuelas dentro del sistema de la Universidad de Illinois tendrán instrucción ese día.

¿Qué pasa con los juzgados y otros edificios públicos?

Los juzgados del condado y del estado estarán cerrados el día de las elecciones, según los funcionarios, y los juicios se reanudarán al día siguiente.

Los juzgados federales no estarán cerrados, ya que el juicio del ex presidente de la Cámara de Representantes de Illinois, Mike Madigan, continúa en medio de la votación del martes. Los jurados serán excusados ​​durante el día para emitir sus votos, según el juez del caso.

Las ubicaciones de los Servicios de Conducción del Secretario de Estado también estarán cerradas, pero algunas bibliotecas públicas pueden estar abiertas según la ubicación.

¿Están cerradas las oficinas de correos?

Dado que el día de las elecciones no es un feriado federal, todas las oficinas de correos estarán abiertas y la entrega de correo se realizará con normalidad.

¿Los trabajadores de Illinois pueden tomarse un tiempo el día de las elecciones para votar?

Según la ley de Illinois, los trabajadores tienen permitido dos horas de tiempo libre remunerado para emitir su voto el día de las elecciones. Los trabajadores también pueden emitir su voto anticipadamente mediante votación por correo o mediante votación anticipada, que está disponible en cientos de lugares en todo el estado.