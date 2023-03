El cambio de hora en Chicago es la próxima semana: lo que debes saber

Los residentes de Illinois, y la mayoría de los estadounidenses, tienen una semana más antes de un hito clave en la marcha hacia la primavera, ya que comienza el "adelanto" anual de los relojes para el horario de verano.

A las 2 a.m. del 12 de marzo, los relojes saltarán directamente a las 3 a.m., a diferencia del cambio de hora de otoño, cuando los relojes "retroceden" a la 1 a.m. al concluir el horario de verano.

Aunque hay una legislación paralizada que haría permanente el horario de verano a nivel nacional, el cambio de hora se producirá este año independientemente de cualquier decisión sobre la legislación.

A poco más de una semana para que llegue la primavera, esto es lo que hay que saber sobre el horario de verano de este año:

¿CUÁNDO ES EL CAMBIO DE HORA?

En cumplimiento de las previsiones de la Ley de Política Energética de 2005, que modificó la Ley de Horario Uniforme de 1966, el horario de verano comenzará el segundo domingo de marzo, que en 2023 caerá el 12 de marzo.

¿CUÁNDO TERMINA EL HORARIO DE VERANO?

El horario de verano terminará a las 2 a.m. del 5 de noviembre de 2023.

¿QUÉ ES EL HORARIO DE VERANO?

El horario de verano es un cambio de los relojes que suele comenzar en primavera y terminar en otoño en lo que suele denominarse "adelanto de primavera" y "atraso de otoño".

Según las condiciones de la Ley de Política Energética de 2005, el horario de verano empieza el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre.

En esos días, los relojes se adelantan o atrasan una hora.

Pero no siempre fue así.

Antes, los relojes se adelantan el primer domingo de abril y permanecen así hasta el último domingo de octubre, pero el cambio se hizo en parte para que los niños pudieran pedir caramelos con más luz.

En EEUU, el horario de verano dura un total de 34 semanas, desde principios o mediados de marzo hasta principios de noviembre en los estados que lo aplican.

¿QUÉ PASA CON LA LEY DE PROTECCIÓN DEL SOL?

Según una ley aprobada por unanimidad por el Senado a principios de este año, conocida como Sunshine Protection Act (Ley de Protección del Sol), el cambio estacional de los relojes quedaría efectivamente eliminado en Estados Unidos, salvo en Hawai y partes de Arizona.

A pesar de la aprobación en el Senado, el proyecto de ley se ha estancado en la Cámara de Representantes, donde permanece en un comité a día de hoy.

En general, las opiniones sobre el posible cambio varían.

La Ley de Protección del Sol fue presentada por el senador republicano Marco Rubio, quien sugirió que reduciría la delincuencia, animaría a los niños a jugar al aire libre y disminuiría el riesgo de infartos y accidentes de tráfico.

"La ciencia está demostrando que el cambio de hora es perjudicial", dijo Rubio en el Senado en marzo, informó NBC News.

Un estudio realizado en 2020 reveló que los accidentes de tráfico mortales en EEUU aumentaron un 6% en la semana posterior al inicio del horario de verano. Otros estudios han encontrado que el cambio al ahorro de luz diurna trae pequeños aumentos en las lesiones en el lugar de trabajo y los errores médicos en los días posteriores al cambio. Un estudio de 2019, por su parte, descubrió que el riesgo de ataques cardíacos aumentó en la semana posterior al adelanto del reloj, aunque otras investigaciones no encontraron tal aumento.

Sin embargo, las investigaciones en general son contradictorias, y la Academia Americana de Medicina del Sueño apoya el cambio contrario a la hora estándar permanente, ya que las investigaciones demuestran que el cuerpo funciona mejor con más luz solar por la mañana.

¿QUÉ ESTADOS APLICAN EL HORARIO DE VERANO?

Prácticamente todos los estados de EEUU respetan el horario de verano, salvo Arizona (aunque algunas tribus nativas americanas sí lo hacen en sus territorios) y Hawai. Los territorios de EEUU, incluidos Puerto Rico, Samoa Americana, Guam y las Islas Vírgenes de EEUU, no observan el horario de verano.

¿QUÉ ES LA HORA ESTÁNDAR?

Según el sitio web Time and Date, la hora estándar es la hora local de un país o región cuando no se aplica el horario de verano.

"Más del 60% de los países del mundo utilizan la hora estándar todo el año", dice el sitio. "El resto de países utilizan el horario de verano durante los meses de verano, generalmente adelantando los relojes una hora respecto a la hora estándar".

Según la AASM, la hora estándar es la que más se ajusta al reloj interno de nuestro cuerpo.

"El ciclo diario de luz y oscuridad naturales es la señal horaria más poderosa para sincronizar el reloj interno de nuestro cuerpo", afirma la organización con sede en Illinois. "Cuando recibimos más luz por la mañana y más oscuridad por la tarde, nuestro cuerpo y la naturaleza están mejor alineados, lo que facilita el despertar para nuestras actividades diarias y el conciliar el sueño por la noche. El horario de verano altera nuestro reloj interno, lo que provoca pérdida de sueño y mala calidad del mismo, con las consiguientes consecuencias negativas para la salud."