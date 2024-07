Cuestionan a Trump sobre su postura acerca de la inmunidad de oficiales tras tiroteo de Sonya Massey

El expresidente Donald Trump enfrentó una serie de preguntas cuando fue entrevistado en la convención de la Asociación Nacional de Periodistas Negros en Chicago el miércoles, y se le preguntó sobre su apoyo a la inmunidad calificada para los oficiales de policía a raíz del tiroteo mortal de Sonya Massey.

Massey fue asesinada a tiros en su casa en Springfield, Illinois a principios de este mes en un caso que sorprendió a la nación. El video del incidente se publicó rápidamente y el oficial Sean Grayson fue acusado de asesinato agravado en el caso y despojado de sus poderes policiales.

Trump ha sido franco en su apoyo a los oficiales de policía, pero ha ido un paso más allá en apariciones recientes de campaña, pidiendo una "inmunidad de procesamiento" casi total para los oficiales.

Cuando se le preguntó sobre esos comentarios en el contexto del tiroteo de Massey, Trump dijo que no estaba completamente actualizado sobre el caso y mencionó la violencia reciente en Chicago como un ejemplo de por qué los agentes de policía necesitan más protección en los tribunales y ante la opinión pública.

“Estoy hablando de personas que son casos muy diferentes, y que necesitamos que la policía nos proteja, y por cierto, en Chicago hay un ejemplo hace unas semanas”, dijo. “El fin de semana del 4 de julio, hubo 117 tiroteos y 17 muertes. Nadie quiere eso. Necesitamos que nuestros agentes de policía recuperen el respeto y la dignidad. Vi algo que no se veía bien”.

Trump dijo que no apoyaba la inmunidad total ante el procesamiento, pero agregó que se debería tener en cuenta el tiempo limitado que tienen los agentes para tomar decisiones.

“Hay una gran diferencia entre ser una mala persona y cometer un error inocente”, dijo. “A veces tienes menos de un segundo para tomar una decisión de vida o muerte, y a veces se toman decisiones muy malas. No están hechos desde un punto de vista malvado, sino desde el punto de vista de que "han cometido un error".

Durante toda su campaña, Trump ha criticado a los demócratas por querer "desfinanciar a la policía" y ha dicho durante recientes mítines que su administración "devolvería a la policía su poder" en un esfuerzo por reducir el crimen.

"Vamos a devolverle a nuestra policía su poder y les vamos a dar inmunidad ante el procesamiento", dijo Trump en un mítin de julio en Wisconsin.

La muerte de Massey sorprendió a la nación, con imágenes de la cámara corporal que muestran a Grayson y a otro oficial que no encontraron evidencia de un merodeador en la casa donde vivía Massey.

Según NBC 5 Investigates, Grayson y el otro oficial esperaron a que Massey abriera la puerta, momento en el que Grayson hizo un comentario de que estaba "muerta por dentro".

Massey, quien había sufrido problemas de salud mental, parecía confundida y dijo "No me lastimes".

Dentro de la casa de Massey, un video mostró a Grayson ordenando que se retirara una olla con agua de una llama en la estufa. Massey pareció colocarla cerca del fregadero. Los dos bromean sobre Grayson alejándose de su "agua caliente y humeante" y Massey inexplicablemente dice: "Te reprendo en el nombre de Jesús".

Eso llevó a Grayson a sacar su arma. Massey se disculpó y se agachó detrás de un mostrador, pero cuando Grayson le gritó que soltara la olla, pareció volver a recogerla. Grayson disparó tres tiros, golpeándola en la cara, y no hizo ningún esfuerzo inmediato por brindarle ayuda médica porque "eso es un tiro en la cabeza".

La Orden Fraternal de la Policía, que había presentado una queja en nombre de Grayson después de que lo despidieran, le dijo a NBC 5 Investigates que no seguirán adelante con la queja.

"Como organización laboral, el Consejo Laboral de la FOP de IL tiene la obligación con todos nuestros miembros de preservar los derechos procesales del debido proceso contenidos en nuestros acuerdos de negociación colectiva. Estos derechos incluyen el derecho a acogerse al proceso de quejas y, para ello, se deben cumplir plazos estrictos. Por lo tanto, las quejas se presentan como algo normal. Nosotros, como sindicato, a su vez, tenemos procesos internos establecidos para garantizar que se preserven estos derechos y, al mismo tiempo, se lleve a cabo una evaluación adecuada de todas las quejas. Estos procesos internos se aplican a TODOS nuestros miembros; no hacemos favoritismos ni discriminamos, independientemente de las circunstancias que rodeen una queja. Los mismos procesos internos se aplican a todos los miembros que presentan quejas, incluido Sean Grayson. Hemos llegado a esa etapa final del proceso en la que se puede tomar una decisión sobre si se debe proceder o no con la queja de Sean Grayson. El sindicato ha determinado que NO se seguirá adelante.Nuestras obligaciones en virtud del convenio colectivo y con nuestros miembros no quitan la compasión que sentimos por la familia y los seres queridos de Sonya Massey. Nuestros pensamientos y oraciones están con ellos y con todos los afectados por esta tragedia”.