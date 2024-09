Distrito escolar de Joliet se expresa sobre cambio al aprendizaje remoto tras amenazas

JOLIET - Un distrito escolar suburbano publicó un comunicado en el que dice que cambiará al aprendizaje remoto el lunes tras una serie de amenazas violentas publicadas en línea.

El Distrito 86 de las Escuelas Públicas de Joliet dijo que estaba investigando una amenaza en las redes sociales que circulaba sobre "estudiantes que llevaban armas a varias escuelas de Joliet esta semana".

"Por precaución, todas las escuelas del Distrito 86 de Joliet estarán cerradas mañana lunes, 16 de septiembre de 2024, y se utilizará un día de aprendizaje electrónico", decía el comunicado. "La seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra máxima prioridad".

En un comunicado, la policía de Joliet dijo que la "amenaza sin fundamento" circuló en las redes sociales el domingo, lo que llevó a la decisión de tomar precauciones de seguridad adicionales.

“Actualmente estamos investigando el origen de este mensaje en las redes sociales y nos hemos estado comunicando estrechamente con los funcionarios escolares”, dijo la policía.

La policía en su declaración destacó que “no se encontró evidencia creíble” que respaldara la amenaza. “Nos tomamos muy en serio la seguridad de los estudiantes y el personal de todas las escuelas locales”, dijo la policía. “Brindaremos una mayor presencia en las ubicaciones de las escuelas dentro del área de Joliet durante la noche y durante los horarios de llegada a aquellas escuelas que procedan con un día escolar presencial”.

Las siguientes escuelas se ven afectadas, según los funcionarios.

Culbertson Elementary, Cunningham Elementary, Dirksen Junior High, Eisenhower Academy, Farragut Elementary, Forest Park Individual Education, Gompers Junior High, Hufford Junior High, Jefferson Elementary, Keith Elementary, Marshall Elementary, Marycrest Early Childhood Center, Pershing Elementary, Sanchez Elementary, Sandburg Elementary, Singleton Elementary, Taft Elementary, Thigpen Elementary, Thompson Instructional Center, Washington Junior High, Woodland Elementary.

Joliet Township High School District 204 dijo en una serie de mensajes publicados en su sitio web que estaba al tanto de una amenaza en las redes sociales que circulaba que todas las escuelas de Joliet tendrían "dos estudiantes con un arma dentro de cada escuela".

"Por precaución, registraremos a todos los estudiantes cuando ingresen a la escuela mañana", decía uno de los mensajes. A las 5 a.m. del lunes, la escuela secundaria publicó un mensaje que decía que se había identificado la fuente de la amenaza y que "no era creíble".

"Agradecemos a la policía de Joliet por su rápida acción", continuaba el mensaje.

El viernes pasado, la escuela secundaria Joliet West fue puesta en "retención segura y protocolaria" debido a una amenaza en las redes sociales que se originó en California y que el FBI encontró que no tenía fundamento.

"Sabemos que fue una situación frustrante y aterradora para los estudiantes, el personal y las familias", dijo la escuela.

Los estudiantes del Troy Community Consolidated School District 30-C de Plainfield también tienen un día de aprendizaje electrónico el lunes debido a las amenazas, según los administradores.

“Debido a la naturaleza de este mensaje y por precaución, Troy 30-C convocará a un día de aprendizaje electrónico mañana, lunes 16 de septiembre de 2024”, decía en parte un mensaje para los padres.

Según los funcionarios escolares, también se cancelarán todos los eventos y prácticas deportivas.

Se recomienda a cualquier persona que tenga información sobre las amenazas que llame a la policía de inmediato.