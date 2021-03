Detectan en Chicago el primer caso de la cepa brasileña de COVID-19

Autoridades de salud en Chicago e Illinois, confirmaron que se detectó en la ciudad el primer caso de la variante de COVID-19 denominada P.1, conocida como la cepa brasileña.

Fue a principios de enero cuando en el país se detectó el primer caso de esta variante en el estado de Minnesota, y desde entonces se ha encontrado en otros estados. En Chicago, el caso fue identificado por el equipo de investigación de genómica de patógenos de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern a través del análisis de secuenciación de una muestra de COVID-19.

Tras recibir cualquier vacuna aprobada para uso de emergencia, el Liderazgo del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, recalca que aún hay incógnitas asociadas con el potencial de contagio del virus y por eso aún no es tiempo de quitarse los cubrebocas.

La evidencia, según expertos de salud, sugiere que esta cepa parece ser más contagiosa y puede evadir la inmunidad proporcionada por una infección pasada, sin embargo, aseguran que se necesitan más estudios.

Los departamentos de salud recalcaron a través de un comunicado que las medidas sanitarias no cambiarán; es decir, se pide no dejar de utilizar el cubrebocas, lavarse las manos constantemente, así como mantener el distanciamiento social y evitar viajar si no es necesario.