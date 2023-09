De Illinois a Oklahoma: Persecución de pareja vinculada a masacre de familia termina en muerte

CATOOSA, Oklahoma – La mañana de este jueves lucía tranquila en el pueblo de Catoosa, Oklahoma luego de una caótica persecución del vehículo ligado a la masacre de una familia puertorriqueña en Romeoville, Illinois.

Dicha persecución terminó sobre la autopista interestatal 44 cerca del Hard Rock Café and Casino, a más de 600 millas de distancia de donde ocurrió el crimen.

El Buró Estatal de Investigaciones de Oklahoma había solicitado el apoyo del departamento de policía de Catoosa en la persecución del automóvil, luego de que este fuese identificado de un boletín nacional que envió la policía de Romeoville.

Cabe mencionar que la policía de Catoosa recibió dos alertas separadas: una de una persona desaparecida y en peligro y la segunda de un hombre armado y peligroso.

La policía de Romeoville envió boletines estatales alertando a otras agencias sobre la búsqueda de Nathaniel Huey Jr. and Ermalinda Palomo, quienes fueron vinculados al asesinato de Alberto Rolón, Zoraida Bartolomei, sus dos hijos de 7 y 9 años y sus tres mascotas.

Conforme a las autoridades, oficiales encontraron el auto sospechoso desocupado y comenzaron a investigar la zona. Luego, vieron a un hombre y a una mujer subirse al auto y, al intentar hacer la parada de tráfico, huyeron.

La persecución terminó con un accidente en la que el auto chocó con un muro de contención, se prendió en llamas y después oficiales escucharon lo que parecían ser disparos.

Huey Jr. murió en el lugar del choque. Mientras tanto, Palomo fue llevada al hospital donde murió más tarde de las heridas de bala que sostuvo.

Autoridades todavía no han dado más detalles sobre quién abrió fuego dentro de ese auto.

Alex Hernández, un conocido cercano a Ermalinda, dijo que no vio alguna señal de preocupación o de alerta. “Estoy sorprendido. Todas las parejas tienen sus problemas, pero nunca me imaginé que algo así iba a ocurrir. Me sorprendió escuchar cómo se van revelando los detalles del caso, simplemente no lo puedo creer,” expresó.

Hasta el momento, aún hay más preguntas que respuestas sobre la relación entre las personas de interés en este caso con las víctimas y el motivo de este atroz crimen.

Cabe mencionar que, de acuerdo con John-Paul Ivec, abogado de familiares de Paloma, Ermalinda y Huey Jr. tenían una relación de pareja.