Cuándo y cómo ver la pelea de “Canelo” Álvarez y Edgar Berlanga

El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y el puertorriqueño Edgar Berlanga se enfrentarán en el ring este fin de semana. El mexicano está dispuesto a defender sus tres títulos de peso supermediano.

Los títulos que están en juego en esta pelea son los otorgados por la Asociación Mundial de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo y Consejo Mundial de Boxeo. El mexicano tiene un récord de 61-2-2 con 39 de esas victorias por nocaut.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

“Esta es una buena pelea para los fanáticos”, dijo Álvarez en agosto cuando se hizo oficial la pelea. “Sé que él va a venir a traerlo todo y yo también. Es el tipo de pelea que disfruto mucho. No puedo esperar”.

“Canelo” Álvarez peleó en mayo con el mexicano Jaime Munguía y retuvo el título de campeón de peso supermediano. Hazaña que pretende mantener al enfrentarse con Berlanga.

Mientras que el boxeador puertorriqueño es el contendiente obligatorio invicto número uno del ranking de la WBA. Tiene un récord de 22-0-0 con 17 nocauts.

“Si yo tuviera un título mundial, me subestimarían igual. Nadie me quiso contratar cuando me hice profesional y tuve que cavar muy hondo en la tierra para salir adelante. Siento que estoy en esa misma posición en este momento”, dijo Berlanga a ESPN.

Pero cuándo y cómo podrá verse la pelea entre Álvarez y Berlanga, aquí te decimos:

¿Cuándo y dónde es la pelea entre "Canelo" y Berlanga ?

La pelea se llevará a cabo este sábado 14 de septiembre a las 7pm CT/8PM ET en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada.

¿Cómo ver la pelea entre “Canelo” Álvarez y Edgar Berlanga?

La pelea se podrá ver en EEUU a través de la plataforma Prime Video, cuyo costo Pay-Per-View es $89.95.

En México y el resto de Latinoamérica será transmitido por ESPN en Disney+.

¿Cuánto cuestan las entradas para la pelea de “Canelo” Álvarez y Edgar Berlanga?

Ahora, si quieres ver la pelea en vivo desde el T-Mobile Arena en Las Vegas los boletos están entre los $405 y $3,505 en la página oficial del Arena, hasta este jueves 12 de septiembre.

¿Cuánto dinero se llevará cada boxeador?

Por el momento se desconoce el premio en metálico para Canelo y Berlanga. Esa información será revelada después de la pelea.

Sin embargo, es probable que Canelo gane una cantidad considerable dado lo que ganó en sus últimas peleas. En su combate más reciente contra Jaime Munguía, Álvarez ganó más de 35 millones, según el escritor de boxeo Dan Rafael.

Canelo reveló recientemente que gana el 80% de todos los ingresos durante una noche de pelea.

“Yo me quedo con el 80% de todo, pero pongo todo en riesgo porque sé que generó mucho dinero. Por eso tomo el 80% de todas las ganancias. Si tú tomas un refresco en la Arena, ese dinero es para mí”, dijo Álvarez para Sway’s Universe.

La fortuna aproximada de “Canelo” Álvarez está valorada en al menos $275 millones, según la revista Forbes. Además, lo ubica en el número 14 entre los atletas mejor pagados del 2024.

Por su parte, se desconoce lo que ganara Berlanga. Cabe mencionar que esta será su primera pelea por un título y su primera pelea en un evento principal.