¿Cuándo es el Maratón de Chicago 2024? Hora de inicio, recorrido, línea de meta y más

Más de 50,000 corredores y más de un millón de espectadores se alinearán pronto en las calles de Chicago durante el Maratón de Chicago Bank of America 2024 atraviesa los lugares emblemáticos y los barrios de la ciudad.

Desde los horarios de inicio de la carrera hasta otros eventos de maratón durante el fin de semana, aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre la 46.ª edición anual del Maratón de Chicago Bank of America.

¿Cuándo es el Maratón de Chicago Bank of America 2024?

El 46.º Maratón de Chicago Bank of America se llevará a cabo este domingo 13 de octubre.

¿A qué hora comienza el Maratón de Chicago 2024?

La carrera comenzará oficialmente con la carrera en silla de ruedas masculina a partir de las 7:20 a. m., hora del centro.

¿Cuál es el programa del fin de semana?

Sábado 12 de octubre

7:30 a. m. --- Abbott Chicago 5K

9 a. m. a 6 p. m. --- Abbott Health & Fitness Expo; Recogida de paquetes en McCormick Place, Lakeside Center, Hall D

Domingo 13 de octubre

Maratón Bank of America de Chicago

Grant Park abre a los corredores: 5:30 a. m.

Apertura del control de equipo: 5:30 a. m.

Apertura de los corrales de largada: 5:30 a. m.

Maratón de largada en silla de ruedas (hombres): 7:20 a. m.

Maratón de largada en silla de ruedas (mujeres): 7:21 a. m.

Maratón de largada en bicicleta de mano: 7:23 a. m.

Maratón de largada en primera oleada: 7:30 a. m.

Maratón de largada en segunda oleada: 8 a. m.

Maratón de largada en tercera oleada: 8:35 a. m.

Acceso de espectadores a Grant Park: 9:30 a. m.

Fiesta posterior a la carrera en la milla 27: 9:30 a.m.

¿Dónde está la línea de partida?

La línea de partida del Maratón de Chicago se encuentra en Grant Park, en la intersección de Columbus Drive y Monroe Street.

¿Dónde está la línea de meta?

La línea de meta del Maratón de Chicago Bank of America se encuentra en Grant Park, en Columbus Drive, al sur de Balbo Drive. Los espectadores no pueden saludar a los corredores en la línea de meta, pero pueden hacer fila temprano para obtener un buen lugar para ver en una zona de porristas del Bank of America.

Cómo ver el Maratón de Chicago 2024

Dónde:

Canal de transmisión 24 horas al día, 7 días a la semana de NBC Chicago: NBC 5 Chicago News. Se puede acceder a la transmisión en vivo a través de la página de inicio de Peacock el día de la carrera. También estará disponible en Roku TV, Fire TV, Samsung TV Plus, Xumo Play, Local Now, Pluto, Google TV, TCL, Xfinity y FreeVee. Para obtener más información sobre cómo ver el canal de transmisión en vivo NBC 5 Chicago 24/7, haz clic aquí.

NBCChicago.com, TelemundoChicago.com (Ver en vivo en el reproductor de arriba)

NBC Chicago, aplicaciones de Telemundo Chicago (Ver en vivo en el reproductor de arriba)

NBC Chicago - YouTube

NOTA: Las transmisiones en vivo estarán disponibles para todos los espectadores en Estados Unidos y México.

Horario: 7 a. m. a 3 p. m.

Nota: De 11 a. m. a 3 p. m., las transmisiones contarán con una cámara exclusiva en vivo en la línea de meta donde los espectadores podrán ver a sus corredores favoritos completar la carrera.

Mapa del recorrido del Maratón de Chicago

La carrera comienza y termina en Grant Park, pero se extenderá más allá del centro de la ciudad para atravesar 29 vecindarios y algunas de las calles más emblemáticas de Chicago.

El recorrido de 42 kilómetros llevará a los corredores a través de seis de los puentes del río Chicago, que se extienden desde Sheridan Road hacia el norte hasta la calle 35 hacia el sur.

Vea el mapa completo del recorrido aquí.

¿Por qué barrios pasa la Maratón de Chicago?

La Maratón de Chicago 2024 atraviesa 29 barrios. Aquí encontrará una lista completa y las fechas de su paso.