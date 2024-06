¿Cuándo desaparecerán las cigarras en Illinois? Esto es lo que dice un experto

No importa cómo te sientas acerca de las cigarras, ya sea que no te importe tenerlas cerca o que encuentres a estos insectos molestos, no van a irse a ninguna parte todavía.

Pero parece que su tiempo se acabará pronto.

Las cigarras han estado zumbando durante varias semanas en muchas comunidades del área de Chicago, lo que ha llevado a algunos a preguntarse si desaparecerán en los próximos días.

En algunas áreas, probablemente ese será el caso.

Las cigarras tienen una vida útil de aproximadamente cuatro semanas. Así que, para muchos lugares que han estado lidiando con multitudes de estos ruidosos pero relativamente inofensivos insectos por un tiempo, el final probablemente esté cerca.

El Dr. Gene Kritsky, decano de Ciencias del Comportamiento y Naturales en la Universidad Mount St. Joseph en Cincinnati, quien ha estado rastreando la emergencia en todo EE.UU. y particularmente en Illinois, dijo que la emergencia probablemente durará al menos hasta mediados de junio.

"Los adultos seguirán cantando ruidosamente hasta mediados de junio, y luego disminuirán hacia finales de ese mes", dijo.

En una entrevista del 29 de mayo con NBC Chicago, el profesor dijo que las cigarras podrían seguir emergiendo por otros 10 días.

Kritsky señaló que el número de cigarras emergiendo del suelo disminuiría en los cinco días siguientes, aproximadamente del 30 de mayo al 3 de junio. Sin embargo, eso no significará el fin del ruido o los avistamientos. Esto se debe a que las cigarras aún necesitarán completar su ciclo de vida sobre el suelo.

¿Dónde se han visto más? ¿Y dónde menos?

Un mapa de cigarras que rastrea los avistamientos en todo EE.UU. muestra que algunos de los más altos se han reportado en los suburbios al oeste de Chicago, particularmente cerca del área de Downers Grove. El área de Oak Park también ha visto un mayor número de avistamientos, así como algunos suburbios del sur alrededor de las áreas de Palos Park y Park Forest y los suburbios del norte como Lake Forest y Highland Park.

Mientras que algunas comunidades pueden estar cerca del final, para otras la fiebre de las cigarras puede no haber terminado aún.

Los expertos han dicho durante mucho tiempo que emergerían de manera irregular.

"Debes tener en cuenta que solo emergen de debajo de los árboles", dijo Kritsky a NBC Chicago en febrero. "Y así, si estás en un área boscosa, y ya han estado poniendo huevos allí, podría ser bastante denso. Pero en muchos casos, estamos encontrando que emergen de manera irregular. La tala de bosques para la agricultura y para el desarrollo urbano, todo eso reduce los sitios donde ponen sus huevos las cigarras".

Expertos dicen que esta mutación en el color de ojos es bastante rara entre las cigarras.

Los avistamientos en el área de Chicago se dispararon a mediados de mayo tras varios días de clima cálido.

Las altas temperaturas durante el fin de semana del 18 y 19 de mayo probablemente provocaron un aumento. Los expertos habían insistido durante mucho tiempo que comenzaría en fuerza una vez que las temperaturas del suelo alcanzaran los 64 grados.

La histórica emergencia de 2024 involucra dos generaciones de cigarras, Cepa XIII y Cepa XIX, emergiendo simultáneamente. Estas dos generaciones de cigarras de 13 y 17 años no habían emergido juntas en más de 220 años.