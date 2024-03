CPS: los autobuses nuevamente no están garantizados para los estudiantes de educación general el próximo año

Los estudiantes de inscripción selectiva y escuelas magnet que esperan volver a los autobuses amarillos es poco probable que encuentren alivio el próximo otoño, dijeron funcionarios de las Escuelas Públicas de Chicago.

Una escasez de conductores de autobuses que ha afectado a los distritos escolares en todo el país desde la pandemia de COVID-19 ha persistido y ha obligado a los funcionarios a priorizar a los estudiantes de educación especial y sin hogar como lo requiere la ley.

Eso ha significado que unos 5,500 niños de educación general que asisten a escuelas primarias selectivas y magnet fuera de su vecindario han quedado fuera de los autobuses este año, frustrando a las familias que dependían de ese transporte.

CPS indicó que probablemente continuará siendo el caso el próximo año escolar. Los niños de la escuela primaria que solicitaron programas selectivos y magnet deberán recibir sus ofertas este viernes, pero tendrán que decidir si pueden llegar a esas escuelas por su cuenta. El plazo de aceptación se ha extendido una semana hasta las 5 p. m. del 19 de abril.

"Debemos seguir dando prioridad a nuestros estudiantes [sin hogar] y a los estudiantes con diversas necesidades de aprendizaje", dijo el presidente de CPS, Pedro Martínez, en la reunión mensual de la Junta de Educación el jueves. "Como resultado, estamos informando a las familias de estudiantes de educación general que el transporte en autobús puede no ser posible para sus hijos el próximo año escolar. Pero seguiremos explorando todas las opciones, incluida la expansión de lugares de recogida, ajustando los horarios de campana y encontrando formas creativas de atraer a más conductores".

Un grupo de padres de estudiantes de educación general ha estado asistiendo a las reuniones de la junta escolar durante meses, pidiendo a CPS que encuentre una solución para que sus hijos vuelvan a los autobuses o que proporcione un estipendio para transporte alternativo como lo hizo el distrito en 2021. Enviaron una carta a los funcionarios de CPS esta semana firmada por 26 concejales que exigían cambios, incluida la priorización del transporte en autobús para estudiantes de familias de bajos ingresos en estas escuelas.

"Dado que el 85% de los estudiantes sin transporte provienen de familias de bajos ingresos, muchos no pueden pagar el transporte privado, ni se espera que lo hagan", escribieron los padres en la carta. "Muchas familias tampoco tienen la flexibilidad laboral que les permita llevar y traer a sus hijos de la escuela. Este dinero sería un salvavidas muy necesario para miles de estudiantes de Chicago".

CPS está transportando a 8,749 estudiantes en su mayoría de educación especial a la escuela en autobuses y dando estipendios mensuales de $500 a 3,700 familias de educación especial para pagar el transporte alternativo, indicaron los funcionarios. Las mejoras en el sistema de transporte han dejado a unos 130 estudiantes con discapacidades en rutas de autobús durante más de una hora, menos que los casi 3,000 niños del año pasado. La ley federal requiere que los distritos escolares lleven a los estudiantes de educación especial a las escuelas en autobús, y la ley de Illinois requiere que esas rutas duren menos de 60 minutos.

Pero el distrito indicó en un comunicado que "ofrecer estipendios a familias de educación general no es sostenible para CPS", particularmente con un déficit presupuestario de $391 millones el próximo año escolar que los funcionarios estatales no parecen estar listos para ayudar a solucionar. En cambio, las familias pueden obtener tarjetas de transporte público prepagadas; 1,926 estudiantes han optado por esa opción, pero algunos padres han dicho que no son útiles para sus hijos pequeños.

La adminsitración de CPS busca implementar una nueva estrategia de financiación en sus escuelas que sea enfocada en las necesidades individuales de los alumnos versus la cantidad de inscripción.

Los padres de estudiantes de educación general también han sugerido centros de transporte en toda la ciudad donde los autobuses podrían recoger a sus hijos. La portavoz de CPS, Mary Fergus, dijo que los funcionarios han explorado esa opción, pero "se enfrentaron a problemas logísticos y de equidad que dificultaron abordar esta sugerencia.

"Estos centros funcionarían para algunos, pero no para todas las rutas, por lo tanto, no servirían a todas las familias y escuelas de manera equitativa, pero, nuevamente, seguiremos explorando todas las opciones para el próximo año escolar", dijo.

El distrito señaló que ha estado tratando de contratar más conductores de autobuses aumentando el salario por hora a entre $22 y $27, anunciando vacantes de empleo en vallas publicitarias, redes sociales y autobuses y trenes de la CTA, y organizando ferias de empleo.

Los funcionarios también están buscando exenciones a algunos requisitos que dijeron que han dificultado la contratación, como uno que requiere que los conductores de autobuses pasen una prueba mecánica levantando físicamente el capó de un autobús para identificar partes del motor, fuerza y habilidades que podrían ser innecesarias si los mecánicos son llamados para abordar problemas del motor. CPS indicó que algunos otros distritos y estados han implementado esas exenciones.