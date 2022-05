COVID-19 positivo: qué hacer y cuánto tiempo debe durar la cuarentena

Los casos de COVID-19 están aumentando gradualmente en todo Illinois y varios condados del área de Chicago están alcanzando un nivel de alerta más elevado.

Según los CDC, cinco condados del estado se encuentran actualmente en un "nivel medio" de transmisión de COVID-19, y la agencia federal emitió una serie de recomendaciones a los residentes que viven en las comunidades afectadas.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El condado suburbano de Cook también emitió una alerta la semana pasada indicando que sus indicadores lo elevaron al nivel "medio".

A medida que aumentan las posibilidades de contraer COVID-19, algunos se hacen las siguientes preguntas: ¿Qué debes hacer si tú o alguien con quien has estado en contacto da positivo? ¿Cuánto tiempo debes estar en cuarentena y cuándo debes hacerte la prueba?

¿Y cambian las pautas si estás vacunado?

A continuación echamos un vistazo a la guía de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades sobre qué hacer si das positivo o crees que estuviste expuesto a alguien que tiene COVID-19.

Cuándo ponerse en cuarentena, si no estás al día con las vacunas

Si estuviste expuesto a COVID-19 y no estás al día con tus vacunas, lo que significa que no has recibido el juego completo de inoculaciones y refuerzos, los CDC recomiendan que te quedes en casa durante al menos 5 días completos y uses mascarilla si debes estar cerca de otras personas en su hogar.

Independientemente de los síntomas o las vacunas, aquellos que están expuestos a alguien con coronavirus deben hacerse la prueba al menos cinco días después de su exposición.

Aquellos que experimentan síntomas deben hacerse una prueba, pero si resulta negativa y los síntomas persisten, es posible que se necesite otro test unos días después, especialmente para aquellos que usan kits caseros.

Las personas que creen que han estado en contacto con alguien que tiene COVID-19 y no están vacunadas deben ponerse en cuarentena y evitar viajar durante 10 días completos.

Los CDC y el Departamento de Salud Pública de Illinois definen el contacto cercano como "alguien que estuvo a menos de 6 pies de una persona contagiada durante un total acumulativo de 15 minutos o más durante un período de 24 horas".

Esto es lo que significa ponerse en cuarentena, según los CDC:

Quédate en casa y permanece alejado de otras personas durante al menos 5 días después de tu último contacto con una persona que tiene COVID-19.

Usa mascarilla cuando estés cerca de otras personas en casa, si es posible.

Durante 10 días después de tu último contacto cercano con alguien que tiene COVID-19, está atento a la fiebre (100.4 °F o más), tos, dificultades para respirar u otros síntomas de COVID-19.

Si desarrollas síntomas, hazte la prueba de inmediato y aíslate hasta que recibas los resultados. Si das positivo, sigue las recomendaciones de aislamiento.

Si no desarrollas síntomas, hazte la prueba al menos 5 días después del último contacto cercano con alguien con COVID-19.

Si el resultado es negativo, puedes salir de casa, pero continúa usando mascarilla cuando estés cerca de otras personas en casa y en público hasta 10 días después de tu último contacto con alguien con COVID-19.

Si das positivo, debes aislarte durante al menos 5 días a partir de la fecha de tu prueba positiva (si no tienes síntomas). Si desarrollas síntomas de COVID-19, aíslate durante al menos 5 días a partir de la fecha en que comenzaron (la fecha en que empezaron los síntomas es el día 0). Sigue las recomendaciones en la sección de aislamiento a continuación.

Si no puedes hacerte una prueba 5 días después del último contacto con alguien con COVID-19, puedes salir de casa después del quinto día si no has tenido síntomas durante ese período. Usa mascarilla durante 10 días después de la fecha de tu último contacto cuando estés cerca de otras personas en casa y en público.

Evita a las personas que tienen sistemas inmunológicos débiles o que tienen más probabilidades de enfermarse gravemente a causa de COVID-19, hogares de ancianos y otros entornos de alto riesgo, hasta después de al menos 10 días.

Si es posible, mantente alejado de las personas con las que vives, especialmente de aquellos que corren un mayor riesgo de enfermarse gravemente por COVID-19, así como de otras personas fuera de tu hogar durante los 10 días posteriores a tu último contacto con alguien contagiado.

Si no puedes ponerte en cuarentena, debes usar mascarilla durante 10 días cuando estés cerca de otras personas en casa y en público.

Si no puedes usar mascarilla cuando estás cerca de otras personas, debes continuar en cuarentena durante 10 días. Evita a las personas que tienen sistemas inmunológicos débiles o con más probabilidades de enfermarse gravemente a causa de la COVID-19, hogares de ancianos y otros entornos de alto riesgo, hasta después de al menos 10 días.

No viajes durante tu período de cuarentena de 5 días. Hazte la prueba al menos 5 días después de tu último contacto y asegúrate que el resultado sea negativo y que no tienes síntomas antes de viajar. Si no te haces la prueba, retrasa el viaje hasta 10 días después de tu último contacto con una persona con COVID-19. Si debes viajar antes de que se cumplan los 10 días, use mascarilla cuando estés cerca de otras personas durante todo el viaje. Si no puedes usar mascarilla, no debes viajar durante 10 días.

No vayas a lugares donde no puedas usar mascarilla, como restaurantes y algunos gimnasios, y evita comer cerca de otras personas en tu casa y en el trabajo hasta 10 días después de tu último contacto con alguien con COVID-19.

¿Necesitas ponerte en cuarentena si estás al día con las vacunas?

Aquellos que entran en contacto con alguien que tiene COVID-19, pero están al día con sus vacunas, no necesitan ponerse en cuarentena. Sin embargo, los CDC recomiendan que usen mascarilla durante 10 días después de su exposición y se hagan la prueba después de al menos 5 días.

¿Cuándo debes aislarte?

Si das positivo a COVID-19 o tienes síntomas, independientemente del estado de vacunación, los CDC recomiendan quedarse en casa durante 5 días y aislarse de los demás en tu hogar.

¿Cuándo debes concluir el aislamiento?

Puedes concluir el aislamiento después de 5 días completos si no tienes fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre y tus otros síntomas han mejorado (la pérdida del gusto y el olfato puede persistir durante semanas o meses después de la recuperación y no es necesario retrasar el fin del aislamiento).

Si continúas teniendo fiebre o tus otros síntomas no han mejorado después de 5 días de aislamiento, debes esperar para finalizar tu aislamiento hasta que no tengas fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos y tus otros síntomas hayan mejorado. Continúa usando mascarilla hasta el día 10. Comunícate con tu proveedor de atención médica si tienes preguntas.

No vayas a lugares donde no puedas usar una mascarilla, como restaurantes y algunos gimnasios, y evita comer cerca de otras personas en tu casa y en el trabajo hasta 10 días completos después del primer día de síntomas.

Después de finalizar el aislamiento, los CDC recomiendan que las personas continúen usando mascarilla hasta el día 10.

Según la guía de los CDC, si te debes aislar:

Controla tus síntomas. Si desarrollas síntomas más severos (incluidos problemas para respirar), busca atención médica de inmediato.

Permanece en una habitación separada de los demás miembros de tu hogar, si es posible.

Usa un baño separado, si es posible.

Toma medidas para mejorar la ventilación en el hogar, si es posible.

Evita el contacto con otros miembros del hogar y las mascotas.

No compartas artículos domésticos personales, como tazas, toallas y utensilios.

Usa mascarilla cuando necesites estar cerca de otras personas.

¿Necesitas aislarte si estás al día con las vacunas?

Si das positivo a COVID-19 o tienes síntomas, independientemente del estado de vacunación, los CDC recomiendan que te quedes en casa durante 5 días y aislarte de los demás en tu hogar.