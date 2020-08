Aires de huelga en City Colleges of Chicago por miedo al contagio del COVID-19

Algunos empleados de los “City Colleges of Chicago” que han recibido la orden de regresar a trabajar en distintos colegios de la ciudad, se encuentran preocupados debido a la situación del coronavirus y no descartan irse a huelga si no se le garantiza protecciones para evitar contagios.

En una junta virtual este jueves, empleados del sistema que pertenecen a varios sindicatos expresan que no consideran que en los recintos educativos actualmente no se están siguiendo los protocolos necesarios para prevenir la propagación del virus.

“Estamos viendo que no están haciendo lo que iban a hacer, no están ni tirando la basura, no están limpiando los baños, no están limpiando las agarraderas, con todo esto que está pasando es para que uno estuviera tocando lo menos posible, hay gente que está caminando sin mascara”, dijo durante la junta, Adriana Álvarez, empleada del Olive-Harvey College.

Líderes de los sindicatos están exigiendo al liderazgo de los Colegios Comunitarios, que envíen de nuevo a sus hogares a los trabajadores que recientemente regresaron a sus oficinas, ya que fácilmente pueden hacer sus labores de forma remota y han indicado que de ser necesario convocarían una huelga.

Hasta ahora, los Colegios Comunitarios de Chicago ha dado a conocer que su plan de regreso a clases está enfocado en ofrecer gran parte de sus clases de forma remota, pero hay ciertas clases presenciales que también estarán disponibles para sus estudiantes.

Además han indicado que seguirán las estrictas medidas de salubridad para prevenir la propagación del coronavirus.

En comunicado en respuesta a las alegaciones, los City Colleges of Chicago indicaron que el uso de mascarillas y el distanciamiento social es compulsorio para todas las personas que entren a los recintos.

“Nuestras instalaciones han sido equipadas con barreras de plexiglás en todas las áreas de interacción entre los empleados y el público, proveemos máscaras desechables en las entradas para aquellos que llegan sin máscara, y nuestras instalaciones se someten a limpieza y desinfección periódicas. Hemos ordenado treinta mil máscaras reusables para estudiantes que tengan que tomar las clases en persona y para los empleados. Todas estas medidas se centran en garantizar la salud y la seguridad de los estudiantes, el profesorado y el personal”, lee el comunicado.

Para más información sobre el plan de reapertura de los City Colleges haz clic aquí.