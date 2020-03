Coronavirus en Illinois: guía de recursos y ayuda

Hay una gran cantidad de información que está surgiendo y a la vez, va evolucionando durante el brote del coronavirus, ya que el número de casos confirmados continúa sumando y más servicios públicos comienzan a cerrar en el área de Chicago y a lo largo del país.

Si necesitas ayuda, o si deseas ayudar a los necesitados, Telemundo Chicago ha creado una lista de recursos oficiales a continuación.

LLINOIS

Manténgase actualizado:

Usted puede llamar a la línea directa de COVID-19 al 1-800-889-3931 o enviar un correo electrónico a DPH.SICK@ILLINOIS.GOV

Para obtener más información sobre la respuesta COVID-19 de Chicago, visite www.chicago.gov/coronavirus, envíe un correo electrónico a coronavirus@chicago.gov o llame al 312-746-4835.

Ve las sesiones informativas diarias del gobernador aquí.

Escuelas y guarderías:

Todas las escuelas están cerradas, pero el cierre de las instalaciones de cuidado infantil sigue siendo voluntario.

Se ofrecerán actividades recreativas y de enriquecimiento limitadas en un ambiente seguro en instalaciones selectas del Distrito de Parques de Chicago. Una lista de ubicaciones del sitio estará disponible en cps.edu/coronavirus.

Los almuerzos escolares y las entregas de comidas están disponibles a nivel del distrito. El gobernador Pritzker dijo que los niños que califican para almuerzo gratis o almuerzo de costo reducido recibirán dos comidas al día. En Chicago, las familias pueden ir a la escuela CPS de su vecindario para comprar paquetes de comida.

Todas las bibliotecas públicas de Chicago permanecerán abiertas.

Desempleo y asistencia financiera:

Usted puede solicitar para obtener un seguro de desempleo si no tiene lo que se llama "paid sick leave" o acceso a licencia por enfermedad remunerada o no puede trabajar debido al COVID-19. Llame a IDES al 1-800-244-5631 o visite www2.illinois.gov/ides

El gobernador J.B. Pritzker ha pedido una moratoria en los cierres de todas las compañías de servicios públicos, esto incluye energía, telecomunicaciones y agua, y varios han anunciado planes para mantener los servicios y renunciar a los pagos atrasados.

El condado de Cook está suspendiendo los desalojos ordenados por el tribunal

Pritzer está presentando una exención federal para ampliar los servicios de Medicaid

INDIANA

Manténgase actualizado:

Usted puede comunicarse con un centro de llamadas las 24 horas y 7 días de la semana, al (877) 826-0011 o también puede visitar la página http://in.gov/coronavirus. También puede enviar un correo electrónico a epiresource@isdh.in.gov.

Escuelas y guarderías:

Las familias que necesitan ayuda para encontrar o pagar por cuidar a los niños pueden comunicarse con el personal de Brighter Futures Indiana al 1-800-299-1627 y un especialista de referencia puede ayudarlos en su búsqueda

Cada comunidad tiene una Agencia de Recursos y Referencias de Cuidado Infantil que puede conectar a los padres con las opciones locales de cuidado infantil y proporcionar referencias para apoyo. Para encontrar su CCR & R local, puede llamar al 1-800-299-1627 o ir a la página https://www.in.gov/fssa/carefinder/5712.htm

Al ubicar la atención, es importante asegurarse de que las familias elijan la atención autorizada y regulada para sus hijos. Para verificar si el sitio tiene licencia o está regulado, puede visitar childcarefinder.in.gov o llamar al 1-800-299-1627.

Desempleo:

- El Departamento de Desarrollo de la Fuerza Laboral o The Department of Workforce Development (DWD) ha suspendido las reglas que requieren que ciertos reclamantes de seguro de desempleo se presenten físicamente en sitios de Work One para participar en servicios de reempleo durante las próximas cuatro semanas.

WISCONSIN

Manténgase actualizado:

Para obtener lo último sobre COVID-19 en Wisconsin, diríjase aquí.

Detalles sobre brotes e investigaciones en el estado aquí.

Escuelas y guarderías:

Todas las escuelas públicas y privadas deberán cerrar a partir de las 5 p.m. el 18 de marzo, hasta el 6 de abril. La orden solo aplica hacia clases para los estudiantes y las actividades extracurriculares, no a las funciones de cuidado de niños.