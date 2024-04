Continúa el debate sobre el uso de fondos para ayudar a los migrantes

Representantes de comunidades afroamericanas hicieron uso de palabra para elevar su rechazo por la ayuda de migrantes. Pero no fueron los únicos.

“Va a haber más recursos que las personas que están aquí”,dijo Raymond Lopez, concejal del distrito 15. “Deberíamos invertir primero en nuestras propias comunidades y no solo lidiar con el fracaso del gobierno federal en este momento”.

De acuerdo a los concejales, los fondos serán distribuidos por entidades no federales encargadas de servicios de alojamiento, alimentos y gestión de casos.

“Tenemos que recibir ayuda federal y del estado para esta misión y es el voto de los 48 millones”, dijo el concejal del distrito 22, Mike Rodríguez.

Del total, $38.8 millones serán aportados por el Departamento de Servicios Humanos de Illinois y más de $9.3 millones por el Departamento de Seguridad Nacional.

En paralelo, concejales confirmaron que el alcalde Brandon Johnson hizo gestiones políticas para que otros 70 millones de dólares fueran aprobados por parte de la ciudad para destinar a la misma crisis de migrantes. El asunto también fue discutido por el concilio.

“La gente tiene diferentes niveles de confianza en la administración de dinero”, dijo el concejal del distrito 40, Andre Vasquez.

El origen de esos 70 millones serían fondos excedentes del presupuesto de la ciudad.

“Estoy en conflicto porque es difícil sacar dinero de un superávit, que es dinero que otros departamentos no gastan,” dijo el concejal Lopez.

Mientras, el gobernador Pritzker y la presidenta de la junta del Condado de Cook, presionaban, asegurando que están optimistas de que el concilio aprobará los 70 millones.

“Es ok tener esa conversación pero si no lo tenemos hay miembros que dicen: entonces para que me están preguntando para el dinero si no se lo que van hacer con el dinero y es justo tener esa pregunta,” dijo el concejal Vasquez.

Vasquez considera que los miembros del concilio deben tener más información sobre los proveedores principales contratados por la ciudad y los contratos que podían recibir empresas como Favorite Staffing. Aunque no todos tienen esa preocupación.

“Yo estoy de acuerdo de que la ciudad trabaja en su parte 70 millones, condado 70 millones y el estado casi 200 millones”, dijo el concejal Rodríguez.