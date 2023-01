Conoce a los negocios de comida que participan en la Semana de los Restaurantes de Chicago 2023

Cientos de negocios de comida en todo Chicago están participando en la Semana de Restaurantes de Chicago cuando el evento anual número 16 comienza el viernes.

La Semana de Restaurantes de Chicago comienza el viernes y termina el domingo 5 de febrero. Los comensales pueden echar un vistazo a los menús de los restaurantes participantes de este año aquí.

Con más de 335 restaurantes participantes este año, se presentarán 34 vecindarios de Chicago y 37 restaurantes suburbanos. Además, 55 de los restaurantes son empresas propiedad de mujeres, minorías y/o negros, según los organizadores del evento.

De los restaurantes participantes, 51 harán su debut en la Semana de los Restaurantes de Chicago 2023, con lugares recién abiertos y establecidos.

Debutan restaurantes como Bloom Plant Based Kitchen en Wicker Park y Mima's Taste of Cuba en Irving Park que se unirán pilares como Mango Pickle en Edgewater y The Berghoff in the Loop.

Durante los 17 días del evento, los restaurantes ofrecerán menús seleccionados, con un costo de $25 para el desayuno o brunch, $42 para el almuerzo y $59 para la cena.

El evento de lanzamiento oficial se llevará a cabo el 19 de enero en First Bites Bash, en el Field Museum de 6 p.m. a las 9 p. m., con el chef Darnell Reed de Luella's Southern Kitchen como anfitrión.

First Bites Bash será el primer lanzamiento de este evento desde 2020, con porciones de degustación exclusivas de más de 50 de los restaurantes participantes.

Y van a donar fondos para el Programa de Becas de la Fundación James Beard.

Las entradas para el evento se pueden comprar aquí.