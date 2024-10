La policía de Chicago dio una actualización el jueves sobre los nuevos avances en el caso de un hombre acusado de dispararle a un hombre judío mientras caminaba hacia la sinagoga, y el mismo pistolero está acusado de abrir fuego contra los socorristas que fueron llamados a responder.

El superintendente Larry Snelling junto con el alcalde Brandon Johnson y la fiscal estatal del condado de Cook, Kim Foxx, ofrecieron una conferencia de prensa en la que se anunciaron nuevos cargos contra el sospechoso.

Sidi Mohamed Abdallahi, de 22 años, enfrenta 14 cargos por delitos graves, incluidos seis por intento de asesinato en primer grado y siete por descarga agravada de un arma de fuego contra oficiales y bomberos, dijo el superintendente de policía de Chicago, Larry Snelling, durante una conferencia de prensa el lunes.

Y este jueves, se le agregaron dos delitos adicionales: un cargo de terrorismo y un cargo de crimen de odio.

La actualización llegó cuando muchos se habían preguntado por qué no se presentaron cargos por delitos de odio en relación con el tiroteo. El superintendente Snelling sostuvo que, inicialmente, no fijaron estos cargos "por la presión del público o por la atención de los medios de comunicación". "Nunca saldremos públicamente a hacer declaraciones, conjeturas, acusaciones o fijar cargos si no hay evidencia de lo que estamos intentando presentar cargos contra una persona. Reunir evidencia y datos toma tiempo y tenemos que hacerlo de manera oportuna para que no vayamos a impedir la posibilidad de obtener cargos. Nunca haremos las cosas solo por creer. Necesitamos pruebas", explicó Snelling.

Abdallahi tenía previsto comparecer ante el tribunal el martes, pero la comparecencia se pospuso porque sigue hospitalizado por las heridas sufridas en el tiroteo con los agentes. Hasta este jueves, permanece internado en el hospital debido a las heridas que recibió.

La próxima cita judicial asignada a Abdallahi es el 7 de noviembre, dijeron los funcionarios, y se le ha asignado un defensor público.

Conforme a la policía de Chicago, oficiales aún no han podido entrevistar a Abdallahi, por lo que recurrieron al uso de evidencia digital y forense, así como evidencia de su teléfono celular que indicaría que planeó el tiroteo cuyo blanco eran personas de la fe judía.

Por lo pronto, la policía de Chicago indicó que, según la evidencia que tienen, el sospechoso habría planificado el tiroteo por su cuenta.

La Oficina Civil de Responsabilidad Policial (COPA) dijo que una investigación sobre el incidente capturó los hechos en cámaras corporales. Se espera que esas imágenes se publiquen dentro de los 60 días posteriores al tiroteo.

La oficina del alcalde Brandon Johnson emitió un comunicado el martes por la tarde, diciendo que su oficina está en "estrecha comunicación con el Departamento de Policía de Chicago mientras continúa la investigación".

"Los sinceros pensamientos y oraciones del alcalde Johnson están con la víctima y sus seres queridos del tiroteo de este fin de semana que tuvo lugar en West Rogers Park. Este trágico evento nunca debería haber sucedido, y reconocemos la dedicación de nuestros socorristas que arriesgaron sus vidas durante este tiroteo", se lee en el comunicado.

"Todos los habitantes de Chicago merecen sentirse seguros y protegidos en toda la ciudad", continuó. "Hay más trabajo por hacer y estamos comprometidos a mejorar diligentemente la seguridad de la comunidad en cada vecindario".

Cuándo ocurrió el tiroteo en West Rogers Park

El tiroteo ocurrió alrededor de las 9:30 a.m. del sábado en la cuadra 2600 de W. Farwell, dijo la policía, cuando el presunto pistolero abrió fuego contra un hombre de 39 años que caminaba por la calle. Luego, el sospechoso disparó contra los oficiales y paramédicos que respondieron desde varios lugares, dijo la policía, y los oficiales disparaton e hirieron al pistolero.

Ningún miembro de la policía o los bomberos de Chicago resultó herido, dijo la policía.

La concejal Debra Silverstein, del distrito 50 de la ciudad, también estuvo presente durante la conferencia de prensa del lunes. Silverstein dijo que la víctima, quien es judía, vestía una kipá y se dirigía a la sinagoga en el momento del ataque.

"Me alegra decir que está bien", afirmó Silverstein, y agregó que la víctima había salido del hospital. "Todavía tiene que ver a diferentes médicos, pero está bien y de buen ánimo. De hecho, pertenece a la misma sinagoga que yo. Y, ya sabes, estoy muy feliz de que esté bien".

Silverstein señaló que la comunidad donde tuvo lugar el tiroteo, West Rogers Park, tiene una gran población judía ortodoxa.

No se presentaron cargos por delitos de odio

Según el United Jewish Fund, la policía dijo durante una reunión con el grupo el lunes que Abdallahi gritó "Allahu Akbar" mientras disparaba a los agentes, lo que llevó a la creencia de que el ataque pudo haber sido motivado por el odio.

"Nuestra comunidad tiene plena fe en que las fuerzas del orden investiguen a fondo el ataque y proporcionen seguridad en asociación con nuestros propios recursos de seguridad y protección de la comunidad, siempre, pero especialmente ahora, pero de una manera que no aumente la ansiedad", dijo JUF en un comunicado el lunes.

La policía no ha confirmado esos detalles a NBC Chicago ni a Telemundo Chicago, y Snelling dijo el martes que no había pruebas suficientes para acusar al sospechoso de un delito de odio, debido a que el sospechoso todavía estaba en el hospital después del tiroteo.

"Realizamos investigaciones, y nuestras investigaciones se basan en hechos que reunimos como evidencia para presentar cargos", dijo Snelling. "Hasta que tengamos esos hechos, no anunciaremos cargos. Se trata de lo que podamos probar en ese momento en función de los hechos".

Durante la conferencia de prensa, Silverstein dijo que estaba "preocupada" por la falta de cargos por delitos de odio.

"Somos una comunidad orgullosa de nuestra diversidad, tolerancia y respeto por todas las religiones", dijo Silverstein. "Los actos de violencia contra cualquier persona, especialmente aquellos que parecen apuntar a la identidad religiosa, son profundamente inquietantes y deben ser procesados ​​con todo el peso de la ley. Quiero ser claro: nadie en nuestra comunidad debe sentirse inseguro debido a su fe o antecedentes. Y aunque respetamos el proceso legal y entendemos que las decisiones de acusación son complejas, yo, junto con muchos de mi comunidad, insté a que todos los aspectos de este caso se examinen por completo, incluidos los prejuicios o las motivaciones relacionadas con el odio".

'La realización del peor miedo'

Durante una conferencia de prensa celebrada el martes a las 9:30 a.m., los líderes de Agudath Israel de Illinois, la Liga Antidifamación y el Consejo Rabínico de Chicago abordaron el reciente tiroteo y las preocupaciones planteadas por la comunidad.

"Los miembros de la comunidad judía ortodoxa son los más vulnerables a los ataques violentos", dijo el rabino Sholomo Soroka durante la conferencia de prensa. "Somos fácilmente identificables como judíos".

El rabino también señaló que las hijas de la víctima lo acompañan con frecuencia en sus caminatas hacia la sinagoga.

"¿Se imaginan? ¿Qué habría sucedido si hubieran estado con él?"

David Goldenberg de la ADL también habló durante la conferencia de prensa.

"Aquí en nuestra comunidad, el tiroteo del sábado a un miembro de la comunidad ortodoxa mientras caminaba hacia los servicios de Shabat fue la realización del peor temor que tienen muchos", dijo Goldenberg. "Y eso no está bien".

El lunes, la División de Chicago del Buró Federal de Investigaciones dijo que estaba "al tanto del evento mencionado y continúa trabajando diligentemente con socios locales, estatales y federales para brindar recursos y asistencia críticos a medida que aprendemos más".

"Los residentes de Illinois merecen sentirse seguros mientras caminan por las calles de nuestros vecindarios, y estamos comprometidos a hacer nuestra parte para devolver una sensación de calma a la comunidad", dijo la agencia en un comunicado.