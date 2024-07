Conductor de autobús Pace rescata a 2 pasajeros después de un fuerte accidente en Glenwood

Un conductor de autobús de Pace y veterano de la guerra de Vietnam entró en acción luego de un fuerte accidente que involucró a varios vehículos en los suburbios del sur de Glenwood el lunes por la tarde, rescatando a sus dos pasajeros a bordo.

El conductor Arthur Jones tenía dos pasajeros en su autobús el lunes por la tarde cuando dos autos chocaron en la intersección de 183rd Street y Halsted Street, lo que provocó que uno de los vehículos chocará contra el autobús que conducía Jones, que estaba parado en un semáforo.

"No fue tan malo. Miré a mis pasajeros, mis pasajeros estaban seguros. No hubo daños en la parte trasera del autobús, sólo en la parte delantera del autobús donde impactó el auto", dijo Jones.

Jones rápidamente se dio cuenta después de que el accidente provocó un incendio, lo que aumentó enormemente la preocupación de Jones por sus pasajeros; una mujer que se apoya en un andador y un joven que utiliza una silla motorizada.

A medida que el incendio se intensificaba, Jones dijo que recibió ayuda de transeúntes para evacuar a la mujer del autobús, aunque evacuar al hombre resultó ser más difícil.

"Me puse de rodillas y comencé a desatar las correas que lo ataban", dijo Jones. "Eso era lo más importante que tenía que hacer, sacarlo, lo saqué y eso es básicamente todo lo que me importaba".

Los bomberos de Glenwood llegaron al lugar poco después y extinguieron el fuego, sin reportar heridos graves.

En cuanto a Jones, dijo que se apoyó en su fe para ayudar a mantener seguros a sus dos pasajeros.

"Me alegro de haber sido yo, y de que, ya sabes, en caso de que me lastimara, no quería que nadie más saliera lastimado", dijo Jones.

Jones dijo que no lo han llamado para comenzar a conducir nuevamente desde el accidente, pero tiene la esperanza de poder regresar pronto.

Según la policía, el accidente sigue bajo investigación.