Concilio Municipal de Chicago votará sobre el futuro del polémico contrato con ShotSpotter

CHICAGO - El Ayuntamiento de Chicago se prepara este miércoles para votar sobre la decisión de extender o no el contrato del sistema de tecnología de detección de disparos ShotSpotter.

Este día varios concejales que apoyan la idea de extender el contrato con Shotspotter para garantizar la seguridad pública planean entregarle una carta al alcalde Brandon Johnson.

Dicha carta detalla una propuesta por parte de Sound Thinking, la compañía quien ofrece la tecnología ShotSpotter, acerca de un nuevo contrato que permitiría extender el servicio hasta diciembre de 2025.

Según un artículo del Sun-Times, Shotspotter ofreció un descuento del 48% al precio por los próximos 15 meses. En vez de cobrar $1.2 millones mensuales, tendría un costo de $626 millones al mes.

Originalmente, el contrato de ShotSpotter estaba supuesto a vencer en febrero de 2024, pero fue extendido por el alcalde Brandon Johnson y el Concilio Municipal hasta después de la Convención Nacional Demócrata, lo que le costó a la ciudad $8.5 millones de dólares. Justo este lunes, el alcalde se refirió a esta tecnología como un “walkie talkie en un palo”.

Y este miércoles, los concejales presentes alegaron que esta tecnología ayuda a la seguridad pública y hasta dijeron estar dispuesto a ir a corte de ser necesario.

Telemundo Chicago intentó entrevistar a concejales que se oponen al uso de esta tecnología, sin embargo, hasta esta mañana no tuvieron disponibilidad. No obstante, en veces pasadas han argumentado ante nuestras cámaras que es muy costoso debido a que ha costado mas de $50 millones de dólares a contribuyentes de Chicago en seis años y que no ha prevenido ningún crimen ya que alerta a la policía después de los hechos.

En una audiencia previa a la votación, miembros del Comité de Seguridad Pública del Concilio Municipal de Chicago estuvieron evaluando los pro y contras del sistema. Además, analizaron los datos sobre cuántas balaceras y arrestos se han logrado por medio de ShotSpotter.

Es preciso destacar que el alcalde Brandon Johnson quiere cancelar el contrato y fue una de sus promesas de campaña.

El contrato de ShotSpotter expira el 22 de septiembre.