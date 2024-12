Cómo manejar mejor el dinero durante las compras navideñas

Pocos se escapan de gastar durante los últimos meses del año. Con los anuncios de compra, de rebajas y las celebraciones con los seres queridos es fácil salirse del presupuesto y endeudarse en las navidades. Sin embargo, hay medidas que se pueden tomar para evitar iniciar el 2025 con una deuda indeseable.

Lo primero que se recomienda es hacer un presupuesto detallado de los gastos que se esperan hacer y mantenerlo.

Respetar ese presupuesto mantiene a raya los gastos en exceso o tomar un dinero que no estaba destinado a eso, como por ejemplo los ahorros, comentó Rafael Pereyra, director de Analítica de WalletHub, en una entrevista a la productora digital y de social media de Telemundo Chicago, Alyssa Méndez.

Pereyra explica que es importante “planificarse con anticipación, crear un presupuesto detallado y una lista de regalos con lo que está permitido gastar, de acuerdo con la situación financiera de cada persona”.

¿Cómo evitar gastar de más en las navidades?

Una de las claves es aprender a priorizar los gastos, separando las compras en tres categorías: esenciales, no esenciales y extras, explica Pereyra.

“Las esenciales son compras que deberías hacer sí o sí. Las no esenciales y extras si no las haces, no pasa nada”, sugiere Pereyra.

Si el presupuesto se acaba antes de hacer todas las compras que nos son esenciales, entonces es recomendable desistir de seguir gastando.

¿Cómo mantener el presupuesto para las compras navideñas?

Seguir el presupuesto destinado para la compra de regalos y otros gastos navideños es importante para no excederse de manera innecesaria. Por lo que Pereyra sugiere seguirlo de manera estricta.

Recomienda aprovechar los descuentos, como los del Cyber Monday para hacer esas compras.

También sugiere ser más creativo a la hora de hacer un regalo, por ejemplo, “escribir una carta, obsequiar una experiencia, ofrecer una comida en casa, pero que igual le agrade mucho a la persona” que lo recibe, dijo.

¿Qué métodos de pago son más recomendables?

Depende de la situación económica de la persona, comenta Pereyra. Las ventajas de pagar con tarjeta de débito o efectivo es que permiten mantenerse dentro del presupuesto.

Mientras que con las tarjetas de crédito se está sujeto a los pagos de las tasas de interés.

“Las tarjetas de crédito te permiten acumular puntos siempre y cuando logres pagarlas a tiempo”, dijo Pereyra.

De igual manera funcionan otros servicios de pago a plazos (compra ahora y paga después) como PayPal son el equivalente a una tarjeta de crédito porque te permite hacer una compra más grande a tu presupuesto, pero tienen su tasa de interés.

En cuanto a las aplicaciones de pago como Venmo, Cashup, entre otras, funcionan si conoces al comerciante, para evitar riesgos de estafas, según el experto.

“Lo bueno es hacer un híbrido si ves que tus tarjetas de crédito están al tope, quizás muévete a pagar en efectivo o débito”, recomienda Pereyra.

Algunas tiendas minoristas también ofrecen tarjetas de crédito con 0% de interés por un período promocional, pero cuando este finaliza se acaba la magia.

“Si no paga su saldo total antes de que finalice el período promocional, la tasa de interés regular se aplicará retroactivamente al monto de su compra original, como si la oferta de bajo interés nunca hubiera existido. Con una tarjeta de crédito normal con una tasa de interés anual del 0 %, terminaría pagando unos pocos dólares en intereses en este escenario. Pero con una tarjeta de crédito con interés diferido, tendría que pagar aproximadamente 27,5 veces más intereses”, explica un reporte de WalletHub.

¿Qué se espera en esta temporada de compras navideñas 2024?

Los gastos por compras en la temporada de Navidad se espera que alcancen un récord de 989.000 millones de dólares entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre, según la Federación Nacional de Minoristas.