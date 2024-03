Common y Grant Park Orchestra entre los actos principales de la celebración de Millennium Park

Aunque puede parecer un ícono de larga historia de Chicago, el majestuoso Millennium Park frente al lago cumplirá solo 20 años en 2024, y la ciudad tiene grandes planes para una celebración de verano.

Para conmemorar el aniversario, el veterano rapero de Chicago Common y la Grant Park Orchestra encabezarán la primera ronda de programación especial para la celebración gratuita, programada del 18 al 21 de julio de 2024.

Las fechas del festival son poco más de 20 años desde la fecha en que Millennium Park abrió por primera vez al público el 16 de julio de 2004.

Si bien la actuación de Common junto a la Grant Park Orchestra está programada para el sábado 20 de julio, habrá mucho más para asimilar y experimentar durante el evento de cuatro días.

El evento arranca el jueves 18 de julio con el ¡Súbelo! El festival estará encabezado por Fruko y Sus Tesos, un popular grupo de música latina proveniente de Colombia. El ¡Subelo! El festival se describe como "una velada de tapiz musical entretejido por muchos aspectos diferentes de la cultura latina".

Aunque la Grant Park Orchestra ya subirá al escenario con Common el sábado, también tendrán su propia presentación el viernes, invitando a los invitados a "Star Wars and More: The Music of John Williams". Además de las melodías reconocibles de Star Wars, los asistentes pueden esperar escuchar sus canciones favoritas de "Harry Potter", "Jurassic Park" y más.

El domingo contará con "The S&S Chicago Experience", una muestra diversa de música house curada por Steve “Silk” Hurley y Shannon “Skip” Says de 4 a 7 p.m.

Todo el festival es gratuito, incluidas las entradas para la actuación de Common and Grant Park Orchestra, aunque será necesario hacer reservaciones para ese espectáculo.

Se incluirá más información sobre el evento aquí a medida que se acerque la fecha, incluido cuándo estarán disponibles las reservaciones para la Grant Park Orchestra y Common.