Las cigarras ya están apareciendo en varias áreas de Chicago y los suburbios, tanto que se han puesto de moda de diferentes maneras, algunos se retratan con ellas en las redes sociales, mientras que algunos se quejan de ellas y del ruido que hacen.

Algunos locales han creado tragos y hasta platillos a costa de estos inofensivos insectos, mientras que otros se han inspirado en el histórico evento para hacer obras de arte.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Aquí te dejamos algunas curiosidades de esta histórica temporada de millones de cigarras en Illinois:

DOBLE CAMADA DE CIGARRAS

La histórica aparición de 2024 involucra dos generaciones de cigarras, Brood XIII y Brood XIX, que emergen simultáneamente. Esas dos camadas de cigarras de 13 y 17 años no han surgido juntas en más de 220 años.

"Este es como el año para Illinois", dijo a NBC Chicago la experta en cigarras Catherine Dana, afiliada del Illinois Natural History Survey. "Vamos a tener cigarras emergiendo por todo el estado".

LUGARES DONDE SE VEN LAS CIGARRAS

Si bien gran parte de Illinois verá emerger al menos una cría, una pequeña parte del centro de Illinois podría ver ambas.

Un mapa de cigarras que rastrea los avistamientos en los EEUU muestra que algunos de los avistamientos más altos se han reportado en los suburbios al oeste de Chicago.

El mapa de Cicada Safari, una aplicación creada por el Dr. Gene Kritsky en la Universidad Mount St. Joseph en Cincinnati para rastrear cigarras, permite a los residentes y expertos enviar fotografías de avistamientos de cigarras en su área. Una vez que esas imágenes son verificadas por expertos, el avistamiento queda marcado en el mapa.

Pero mientras varios suburbios informan sobre una afluencia de cigarras, algunas partes de la región no han reportado casi ninguna, particularmente en los suburbios del noroeste.

Para saber exactamente cómo va la aparición de las cigarras por zonas este es el mapa completo:

LAS HEMBRAS PONEN CIENTOS DE HUEVOS

Las hembras ponen entre 200 y 400 huevos en pequeños agujeros que hacen en las ramas de árboles y arbustos, reseñó un artículo del OSF HealthCare.

¿POR QUÉ SON TAN RUIDOSAS?

Las cigarras son altamente ruidosas, sus decibeles pueden alcanzar entre 80 y 100 decibelios de volumen, equivalente a una cortadora de césped ruidos. El ruido son los llamados de apareamiento de las cigarras macho, de esta manera se pueden encontrar para reproducirse en un período relativamente corto. Hay cinco sonidos básicos en el canto de una cigarra: coro, tres etapas de cantos de cortejo y movimientos de alas femeninos, según explica la organización The Nature Conservancy.

ARTE INSPIRADO EN CIGARRAS

En algunos lugares de Illinois las personas se han inspirado para crear esculturas de las cigarras y en otros casos hacer piezas de arte con las que ya han muerto.

La ciudad de Glen Ellyn hizo un desfile de cigarras para el fin de semana del Día de los Caídos. Se expusieron 25 esculturas de cigarras pintadas a mano desplegadas en macetas, ventanas y árboles en todo el centro de Glen Ellyn.

Las esculturas de cigarras de 18 pulgadas pesan 8 libras y están fabricadas en yeso con patas de cobre, pintadas por artistas locales y propietarios de tiendas.

Un residente del área de Chicago elaboró un cuadro con los cuerpos de 46 cigarras, compartió en sus redes sociales.

Paul Michalowski explicó que las desinfectó, secó y pintó y las montó en un marco.

Asimismo, muchas personas en las redes sociales han compartido su experiencia con el encuentro de cigarras.

Como es el caso de Mary Bolger quien compartió una fotos sobre cómo protege a su perrita Minnie para que no coma cigarras, aunque los insectos no son inofensivos si las mascotas las ingieren, según los expertos.

¿LAS CIGARRAS SON INOFENSIVAS?

Las cigarras son insectos inofensivos para los humanos y las mascotas, de acuerdo con los expertos.

Las cigarras pueden resultar apetitosas para algunos animales, entre ellos los perros, de acuerdo con Allen Lawrence, curador asociado de entomología del Museo de la Naturaleza Petty Notebaert.

Si los perros las comen no pasaría nada, pues no son tóxicos, “Sin embargo, es posible que deba tener cuidado y asegurarse de que su perro no coma demasiados demasiado rápido y le dé malestar estomacal", dijo Lawrence.

BEBIDAS Y PLATILLOS INSPIRADOS EN CIGARRAS

El local Noon Whistle Brewing comenzó a sirviendo una bebida con infusión de cigarra para dar sabor al Malört.

Mientras que otro local en el condado de Lake se alió con el Lake County Forest Preserve para llamar la atención sobre la temporada de cigarras lanzaron una cerveza, Brewed XIII. Dicen que se inspiraron en los ojos rojizos de las cigarras para darle la coloración a la bebida, según un comunicado de prensa de Harbor Brewing Company.

Algunas personas también se han animado a consumir cigarras, según expertos son ricos en proteínas tienen bajo contenido de grasas.

¿LAS CIGARRAS ORINAN MUCHO?

Las cigarras están catalogadas como el insecto que más orinan del reino animal. Según expertos lo hacen como una manera para protegerse de sus depredadores.

Según el Dr. Gene Kritsky de la Facultad de Ciencias Naturales y del Comportamiento de la Universidad Mount St. Joseph, las cigarras beben cuando son adultas para mantenerse hidratadas y arrojan líquido a posibles depredadores.

¿QUÉ COMEN LAS CIGARRAS?

Las cigarras beben líquidos. Tienen bombas en la cabeza que extraen la humedad de las raíces de los árboles, lo que les permite alimentarse durante más de una década bajo tierra.

¿LAS CIGARRAS SON BENEFICIOSAS PARA EL ECOSISTEMA?

Las cigarras pueden brindar un gran valor al ecosistema de diferentes maneras.

Estos insectos son una rica fuente de alimento para aves y otros depredadores.

Las cigarras, pueden airear el césped y mejorar la filtración del agua en el suelo, asimismo cuando se descomponen, sus restos aportan nutrientes a la tierra, según explica la agencia de protección medioambiental de EEUU.