Cierres de calles para el Bank of America Shamrock Shuffle

Para dar paso a miles de corredores en las calles del centro de Chicago durante la edición 41 del Bank of America Shamrock Shuffle, el gobierno va a cerrar calles y a restringir el estacionamiento.

Comenzando poco antes de que arranque la primera ola de corredores de 8K, los cierres de calles se extenderán desde las 8 a.m. a las 11:15 a.m. el 20 de marzo. A partir de las 6 a.m., estará prohibido estacionarse en las calles a lo largo de la ruta de la carrera.

Las áreas cerradas incluirán:

Columbus Drive, desde Roosevelt Road hasta Grand Avenue

Grand Avenue, desde Columbus Drive hasta State Street

State Street, desde Grand Avenue hasta Wacker Drive

Wacker Drive, desde State Street hasta Washington Boulevard

Washington Boulevard, desde Wacker Drive hasta State Street

State Street. desde Washington Boulevard hasta Jackson Boulevard

Jackson Boulevard, desde State Street hasta Franklin Street

Franklin Street, desde Jackson Boulevard hasta Harrison Street

Harrison Street, desde Franklin Street hasta Michigan Avenue

Michigan Avenue, desde Harrison Street hasta Roosevelt Road

Rossevelt Road, desde Michigan Avenue hasta Columbus Drive

DuSable Lake Shore Drive, Ida B. Wells Drive y North Michigan Avenue permanecerán abiertas.

Los vehículos que estén estacionados a lo largo de las calles cerradas serán multados y remolcados. Puede encontrar información sobre vehículos remolcados llamando al (312) 744-4444.

Con tres carreras programadas durante el fin de semana, también habrá acceso limitado de vehículos en Grant Park, desde las 6 a.m. del 19 de marzo hasta las 3 p.m. del 20 de marzo.

Los cierres se levantarán conforme los últimos participantes pasen por la zona y las calles se reabrirán al tráfico lo antes posible.