Chicago se prepara para el icónico desfile de Navidad 2024, lo que hay que saber

Un desfile mágico de Navidad en Chicago regresará a la emblemática Michigan Avenue de la ciudad esta semana: el 33° Festival Anual de Luces Magnificent Mile de Wintrust.

El "desfile nocturno más grande" de la temporada navideña de Chicago comienza a las 5:30 p.m. el sabado 23 de noviembre, según un comunicado. El evento incluye el encendido de un millón de luces en North Michigan Avenue, apariciones de personajes icónicos de Disney y Pixar, Santa Claus, presentaciones en vivo y más.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

El desfile, que atrae a una gran multitud cada año, también contará con apariciones de celebridades musicales, entretenimiento festivo y el "gran debut de globos con temática de los Muppets", incluido un Santa Claus de 60 pies, la Rana Gustavo, con su amigo Animal.

Este año, el desfile contará con actuaciones de la banda Cameo de los años 80, conocida por su exitosa canción "Perform "Word Up!", y el dúo de los 90 Quad City DJs, que interpretarán éxitos de antaño como "C'mon N' Ride It (The Train)" y "Space Jam", según el comunicado.

Según el comunicado, Minnie y Mickey Mouse serán los grandes mariscales del desfile, iluminando más de 200 árboles a lo largo de la ruta como parte de la gran final. El desfile concluye a las 7 p. m. con el "Espectáculo de fuegos artificiales de Wintrust" a las 7 p. m., dijeron los funcionarios.

Un día antes del desfile de Navidad se llevará a cabo la iluminación oficial del árbol de Navidad de Chicago de 2024 y la apertura de los famosos mercados Christkindlmarkets de Chicago.

A medida que se acerca el gran evento, esto es lo que debe saber sobre el desfile.

RUTA DEL DESFILE

El desfile comienza a las 5:30 p. m., viaja hacia el sur desde Oak Street por North Michigan Avenue y gira hacia el este en Wacker Drive, para concluir en Columbus Drive.

Los organizadores dijeron que los invitados tendrán una vista privilegiada desde ambos lados de Michigan Avenue y el lado sur de Wacker Drive.

HORARIO DEL DESFILE

Sábado 23 de noviembre de 5:30 p. m. a 7:30 p. m.

CARRETERA DEL FESTIVAL DE LAS LUCES

De 11 a. m. a 4 p. m. el sábado, Pioneer Court albergará una "carrilera del festival de las luces", con actividades gratuitas, fotos con Santa Claus y más. Puede encontrar más información aquí.