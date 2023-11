Chicago: nueva política prohibiría a oficiales de policía participar en grupos de odio y extremistas

Un panel de supervisión policial liderado por civiles votó unánimemente este lunes para aprobar una nueva política que prohibiría a los policías de Chicago participar activamente en grupos de odio y extremistas.

Esta decisión se produjo después de que el Departamento de Policía de Chicago investigara, pero tomara poca o ninguna acción, contra agentes con conexiones con grupos extremistas y antigubernamentales, incluidos Oath Keepers, Proud Boys y Toree Percenters.

La Comisión Comunitaria de Seguridad Pública y Responsabilidad o CCPSA también anunció el lunes que la Oficina del Inspector General reaccionó positivamente a su solicitud de "investigar las recientes acusaciones de participación de oficiales con extremistas u organizaciones basadas en el odio".

La comunicación del panel con la Inspectora General Deborah Pittsburg surgió el mes pasado como respuesta directa a una investigación reciente de WBEZ, el Chicago Sun-Times y el Organized Crimen and Corruption Reporting Project que encontró que docenas de policías en funciones y ya fuera de servicio de Chicago estaban entre los oficiales de Illinois que alguna vez se unieron a los Bath Keepers.

La nueva política tiene la intención de detallar en mayor medida a qué grupos no deben unirse los policías si desean evitar medidas disciplinarias.

"Dada la gravedad y urgencia de este problema, creemos que es importante votar sobre esta política hoy", dijo el Comisionado Romel Terry. "Continuaremos nuestro trabajo para asegurarnos que el Departamento de Policía de Chicago implemente efectivamente esta política, supervise la implementación y proporcione reportes regulares sobre los resultados".

La política amplía una orden departamental existente que prohíbe a los oficiales unirse a "organizaciones criminales", al prohibir a los policías participar en grupos que utilizan la fuerza para negar los derechos de los demás, alcanzar objetivos ideológicos o abogar por "prejuicios ilegales sistemáticos, opresión o discriminación".

Quizás lo más notable, la política prohíbe la membresía en grupos que "buscan derrocar, destruir o alterar la forma de gobierno de Estados Unidos por medios constitucionales".

Las organizaciones prohibidas serían identificadas por la Oficina contra el Terrorismo del Departamento de Policía, pero la lista se mantendría fuera del alcance del público.

CCPSA ha estado trabajando con el Departamento de Policía en la nueva política durante 10 meses. Antes de la votación del lunes, el presidente de CCPSA, Anthony Driver, señaló que el departamento tendrá 60 días para responder al cambio, y el alcalde Brandon Johnson tiene el poder de vetar la política. Johnson hizo campaña este año prometiendo despedir a los oficiales alineados con grupos de extrema derecha como Oath Keepers y Proud Boys.

La serie Extremism in the Ranks en WBEZ y en el Sun-Times vinculó a 27 policías actuales y fuera de funciones de Chicago con los Oath Keepers, incluidos nueve oficiales que siguen en servicio activo. También mostró que una investigación policial previa sobre policías asociados a los Oath Keepers no incluyó a todos los oficiales que se alegaba estaban involucrados.

Witzburg ha criticado las investigaciones del Departamento de Policía sobre oficiales vinculados a los Oath Keepers, Proud Boys y Three Percenters, instando a la Oficina de Asuntos Internos del departamento a reabrir tres casos por separado.

El nuevo superintendente de la policía de Chicago, Larry Snelling, aseguró frente al Concilio Municipal que con el presupuesto del departamento para el 2024 implementará cambios que incluyen incluir a civiles en roles administrativos.

Witzburg también ha argumentado que las reglas existentes ya permitirían a Johnson cumplir con su promesa de campaña. Señaló reglas amplias que prohíben a los policías desacreditar al departamento y socavar sus objetivos.

El Departamento de Policía está llevando a cabo su propia investigación interna sobre oficiales vinculados a los Oath Keepers, que la Jefa de Asuntos Internos, Yolanda Talley, dijo recientemente que se completará "en menos de seis meses".

El nuevo superintendente de policía designado por Johnson, Larry Snelling, también aseguró a los miembros del Concilio Municipal que habrá esfuerzos "rigurosos" para erradicar a los extremistas y "eliminar a esos miembros de nuestras filas".

Sin embargo, los esfuerzos anteriores dentro del CPD han fracasado, según registros.

Se lanzó una investigación después de que National Public Radio reportara en noviembre de 2021 que un grupo de policías de Chicago fue encontrado en una lista filtrada de miembros de los Oath Keepers, un grupo de extrema derecha en el centro de la insurrección en el Capitolio el 6 de enero de 2021. Sin embargo, los investigadores internos no obtuvieron esa lista, y al parecer, se pasó por alto una seria advertencia de la Liga Antidifamación. Mientras la investigación se desarrollaba, en agosto de 2022, la ADL envió un correo electrónico al segundo funcionario de mayor rango del Departamento de Policía y proporcionó los nombres de hasta ocho policías de Chicago en las listas filtradas.

Pero la investigación, que se centró en solo tres oficiales, no se amplió y se cerró sin acciones disciplinarias contra nadie.

Asuntos Internos también ha sido fuertemente criticada por su manejo del oficial Robert Bakker, quien mintió a los investigadores sobre sus estrechos vínculos con los Proud Boys, otro grupo involucrado en el asalto al Capitolio. Finalmente, entró en un acuerdo de mediación y fue suspendido por 120 días, recibiendo críticas de concejales y activistas que pedían su despido.