Chicago lanza cinco máquinas expendedoras de salud pública. Esto es lo que puedes encontrar dentro

Los funcionarios de salud de Chicago abrieron cinco máquinas expendedoras de salud pública en toda la ciudad a partir del viernes, con una variedad de artículos de primera necesidad, desde Narcan y tiras reactivas para pruebas de drogas hasta productos de higiene personal disponibles.

Todos los artículos dentro de las máquinas expendedoras son gratuitos y tienen como objetivo ayudar a los habitantes de Chicago que luchan contra la adicción a los opioides.

Las máquinas expendedoras se introdujeron como parte de un programa piloto que lleva suministros que salvan vidas a áreas públicas en vecindarios con altas tasas de sobredosis.

Robert Banks, que perdió a su nieto de 22 años por una sobredosis de opioides, dijo que la medida le ayuda a él y a otras personas a salvar vidas.

"No pasa un día sin que piense en ello y hablo mucho de él", dijo Banks a NBC Chicago. "No pude salvar a mi nieto, pero he salvado cientos de vidas más y sigo salvando vidas".

Banks trabaja con un proyecto de intervención de extensión comunitaria operado por la Universidad de Illinois-Chicago y lleva a Narcan consigo a todas partes.

Además de Narcan y las tiras reactivas de drogas que ayudan a las personas a determinar si el fentanilo está presente en las drogas que han adquirido, también hay disponibles kits de higiene, calcetines y ropa interior dentro de las máquinas.

Las cinco máquinas expendedoras están funcionando en las siguientes ubicaciones:

Biblioteca Uptown - 929 West Buena Avenue

Centro de servicios comunitarios de Garfield - 10 South Kedzie Avenue

Centro Biblioteca Harold Washington - 400 South State Street, 3.er piso

Estación CTA 95th/Dan Ryan - 14 West 95th Street

Centro de clasificación comunitario de Roseland - 200 East 115th Street

Puede encontrar más información sobre el programa piloto aquí.