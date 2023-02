Chicago: familia presenta demanda federal tras separación en la frontera

Horas después de entregarse a los agentes de inmigración, Selvin Argueta y su hijo mayor, Selvin Nájera, quien era menor de edad en mayo de 2018, fueron separados sin mayores explicaciones. Pasaría más de un año y medio antes de que padre e hijo se volvieran a ver.

“Todavía hay una herida en tu corazón”, dijo Argueta esta semana. “No queremos que le pase a nadie más porque fue un momento muy difícil y nadie, como ser humano, lo merece”.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Como reporta el Chicago Sun-Times, Argueta y su hijo, que ahora tiene 21 años, dijeron que no quieren que ninguna otra familia pase por lo que ellos vivieron. Es una de las razones por las que presentaron una demanda federal este miércoles en un tribunal federal contra el gobierno para buscar daños monetarios por su separación y detención. La demanda alega reclamos de infligir intencionalmente angustia emocional, negligencia, abuso de proceso y albergar a un menor.

Su separación fue motivada por la llamada política de tolerancia cero instituida por la administración del expresidente Donald Trump que buscaba enjuiciar a cualquier adulto que cruzara ilegalmente la frontera. Si el adulto tenía un hijo, Salud y Servicios Humanos los separaban y los detenían, informó anteriormente la Prensa Asociada.

Argueta, quien desde entonces se ha reunido con sus otros seis hijos y su esposa, y su hijo ahora viven en Chicago mientras su caso de asilo pasa por la corte de inmigración. Argueta y su hijo están representados en la demanda presentada recientemente por la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago.

La demanda es parte de una ola de litigios en todo el país por parte de padres que fueron separados de sus hijos durante ese período, dijo Jace Lee, uno de los estudiantes de abogado que representa a la familia. También está representada por la abogada Nicole Hallett, directora de la clínica legal.

Lee señaló que las familias han intentado sin éxito resolver sus reclamos con el gobierno, razón por la cual algunos como Argueta están avanzando con demandas federales.

Allison O'Connor, otra estudiante de abogada que representa a la familia Argueta, dijo que esperan que el gobierno intente desestimar la demanda, pero lo ven como una forma de responsabilizar a las entidades gubernamentales.

“Fue una experiencia tan traumática”, dijo O’Connor. “También fue realmente deshumanizante. A menudo hablan de lo sorprendidos que se sintieron de que los trataran como criminales”.

Miles de menores fueron separados de sus padres en la frontera sur durante ese período de tiempo. Más tarde, en 2018, un juez federal de California ordenó al gobierno que reuniera a las familias separadas, informó la Prensa Asociada. En 2021, el Departamento de Justicia rescindió el memorando emitido por la administración de Trump que creó la política.

En Chicago, las consecuencias de esa política llevaron a por lo menos una demanda federal derivada de las críticas sobre cómo los niños —separados de sus padres en la frontera— fueron tratados en refugios administrados en ese momento por Heartland Alliance.

Debido a su situación migratoria, Janett Madera no pudo viajar a México para darle el último adiós a su madre y ahora que se le presentó una oferta de trabajo no la puede tomar debido a que su permiso de trabajo bajo el programa DACA no ha llegado. Ante esto llamó a Telemundo Chicago para pedir ayuda.

Selvin Argueta y su hijo, Selvin Nájera, salieron de Guatemala en abril de 2018 y llegaron a Estados Unidos a mediados de mayo de 2018, dijeron. El padre y el hijo habían venido a buscar asilo luego de las amenazas de las pandillas, según registros judiciales.

Después de entregarse a los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza para solicitar asilo, la pareja fue separada en cuestión de horas, según la denuncia presentada en un tribunal federal.

Selvin Nájera tenía unos 16 años cuando lo separaron de su padre. Era la primera vez que no estaba con su familia, dijo.

Mientras estuvo bajo custodia, Nájera recuerda cómo los oficiales de inmigración se reían de él y se burlaban de él por llorar cuando pedía ayuda. Otras veces, recuerda que los oficiales lo pateaban en las piernas o los pies.

“Los oficiales de inmigración se rieron y dijeron que mi papá no iba a volver conmigo”, dijo Nájera.

La denuncia también alega que el gobierno tardó en brindar atención médica a Nájera mientras estaba bajo su custodia cuando les dijo que tenía dolor abdominal y testicular. Todavía experimenta problemas físicos similares, según la demanda.

A partir de este lunes de acuerdo a un reporte del periódico Chicago Tribune, la ciudad de Chicago podría abrir un refugio de inmigrantes en las instalaciones de la antigua primaria Woodland al sur de la ciudad lo que está generando gran controversia entre los mismos concejales de la ciudad de Chicago.

El adolescente pasó meses bajo custodia antes de ser entregado a un tío en Georgia. Nájera dijo que no podía concentrarse en sus estudios por todo lo que pasó.

Para entonces, Argueta había sido deportado a Guatemala y Nájera estaba solo en Estados Unidos.

Argueta dijo que le dieron documentos que no estaban traducidos y le dijeron que era para saber dónde se encontraba su hijo. Pero en cambio, fue deportado sin ver a su hijo.

Más tarde se le permitió regresar después de que un juez federal dictaminó que su deportación era ilegal, según sus abogados y la denuncia. En enero del 2020 se reunió con su hijo en Chicago.

Argueta señaló que fue un momento hermoso que también estuvo lleno de tristeza. Ha sido difícil para el padre y el hijo olvidarse de la separación.

“Al mismo tiempo que me siento bien y feliz de que estemos juntos, es difícil olvidar lo que te pasó”, dijo Nájera. “Son cosas difíciles que una persona ha vivido”.