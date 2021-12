Chicago exigirá prueba de vacunación contra COVID-19 para restaurantes y otros espacios interiores

La alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot y el Departamento de Salud Pública, anunciaron que la ciudad exigirá prueba de vacunación o prueba negativa de COVID-19 para entrar a restaurantes y otros espacios interiores a partir del 3 de enero de 2022.

La nueva medida establece que cualquier persona de 5 años o más deberá enseñar prueba de que está completamente vacunado contra COVID-19 para comer en el interior de restaurantes, al visitar gimnasios o disfrutar de lugares de entretenimiento donde se sirve comida o bebida.

El nuevo requisito, similar al que ya existe en otras grandes ciudades como Nueva York y Los Ángeles, llega mientras Chicago supera los 1,000 casos diarios de COVID-19 y la variante Ómicron continúa propagándose por todo el país.

"No se puede negar que estamos en una quinta ola de COVID-19. Esta nueva ola es aparentemente más mortal que la anterior, se propaga más rápido y es muy peligrosa. No he estado tan preocupada por el COVID-19 desde los primeros días de la pandemia en 2020 ", dijo Lightfoot.

También a partir del 3 de enero de 2020, clientes de 16 años o que deseen entrar a estos establecimientos deberán proporcionar una identificación que coincida con su registro de vacunación.

La medida establece que si los empleados de estos negocios y establecimientos no están completamente vacunados, el empleador debe asegurarse de que continúen usando mascarillas cuando interactúen con los clientes y proporcionen una prueba negativa de COVID-19 semanalmente.

A partir del 3 enero de 2022 se necesitará prueba de vacunación en:

Interior de restaurantes o establecimientos donde se sirvan alimentos o bebidas, incluyendo bares, establecimientos de comida rápida, cafeterías, salas de degustación, comedores en el interior de supermercados, cervecerías, bodegas, destilerías, salones de banquetes y eventos, salones de baile en hoteles.

Interior de gimnasios y lugares de acondicionamiento físico, que incluyen, instalaciones recreativas, centros de acondicionamiento físico, yoga, Pilates, ciclismo, estudios de baile, gimnasios dentro de hoteles, gimnasios de boxeo y kickboxing, campamentos de entrenamiento de físico y otros, instalaciones utilizadas para clases de fitness grupales en interiores.

Lugares de entretenimiento y recreación en interiores donde se sirven alimentos o bebidas, incluyendo, cines, salas de música y conciertos, lugares de espectáculos en vivo, lugares de entretenimiento para adultos, lugares para eventos comerciales y fiestas, estadios deportivos, teatros de artes escénicas, boliches, salas de juegos, billares, centros de entretenimiento familiar, áreas de juegos.

Lugares exentos de la medida:

Sitios o lugares de cultos religiosos

Supermercados o tiendas de comestibles sin comedores en el interior

Establecimientos dentro de los aeropuertos O ‘Hare y Midway

Espacios cerrados en edificios residenciales u oficinas cuyo uso está limitado a residentes, propietarios o inquilinos del edificio.

Establecimientos que reparten alimentos y servicios caritativos

Escuelas y guarderías

Se requerirá que los establecimientos coloquen carteles visibles en la entrada y en el interior informando a los clientes sobre el requisito de vacunación.

Empresas y negocios que necesitan más información y orientación sobre la nueva medida pueden visitar Chicago.gov/COVID.

La ciudad de Chicago también realizará varios seminarios virtuales para negocios el miércoles 22 de diciembre a las 11:00 a.m., el miércoles 29 de diciembre a las 11:00 a.m. y el martes 4 de enero a las 2:00 p.m. Para registrarse en un seminario web, visite Chicago.gov/businesseducation.