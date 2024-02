Chicago:  el Hospital Infantil Lurie desconectó sus redes después de un ciberataque

CHICAGO (AP) — El Hospital Infantil Lurie de Chicago se vio obligado a desconectar sus redes después de un ciberataque no especificado, limitando el acceso a los registros médicos y obstaculizando la comunicación por teléfono o correo electrónico desde la semana pasada.

La situación tenía todas las características de un ataque de ransomware, un código malicioso que impide la utilización de los equipos o sistemas que infecta, aunque los funcionarios del hospital no confirmaron ni negaron la causa el lunes.

Inicialmente, el hospital describió el problema el miércoles como una interrupción de red. El jueves, los funcionarios emitieron declaraciones públicas diciendo que el hospital había desconectado sus redes como parte de su respuesta a un "problema de ciberseguridad".

"Lo estamos tomando muy en serio, investigando con el apoyo de expertos líderes y trabajando en colaboración con agencias de aplicación de la ley", dijo el hospital en un comunicado el jueves. "Como proveedor líder de Illinois en atención pediátrica, nuestra prioridad principal es seguir brindando atención segura y de calidad a nuestros pacientes y a las comunidades a las que servimos. El Hospital Infantil Lurie está abierto y brindando atención a los pacientes con la menor interrupción posible".

Los representantes de los medios de comunicación del hospital no respondieron de inmediato a los mensajes de The Associated Press el lunes en busca de más información, incluido si el ataque fue causado por ransomware. El ataque de estilo extorsión es popular entre aquellos que buscan ganancias financieras al bloquear datos, registros u otra información crítica y luego exigir dinero para devolverla al propietario.

Un informe de 2023 del Departamento de Salud y Servicios Humanos advirtió sobre aumentos dramáticos en los ataques digitales a entidades de atención médica y salud pública en los últimos años, causando retrasos o interrupciones en la atención de pacientes en todo el país.

Los proveedores de atención médica no están solos; los tribunales estatales, los gobiernos del condado o del estado y las escuelas han tenido dificultades para recuperarse de los ataques cibernéticos.

La hija de 9 años de Christina Snyder recibe infusiones regulares de medicamentos en el Hospital Infantil Lurie para una rara enfermedad autoinmune que debilita sus huesos. Su cita del viernes transcurrió sin problemas, tardando solo unos 30 minutos más de lo habitual, dijo Snyder, y agregó que se sintió reconfortada por el enfoque de las enfermeras.

Llevaron registros en papel y enviaron un mensaje de texto al médico de su hija para verificar la dosis de medicación necesaria, dijo.

"Diría que están haciendo un trabajo increíble en una situación estresante", dijo Snyder. "Hicieron todo lo posible para mantenernos en el horario y hacernos sentir cómodos".

El informe anual más reciente del Hospital Infantil Lurie indicó que el hospital atendió a alrededor de 260,000 pacientes el año pasado. Las consultas pediátricas del área de Chicago que trabajan con el hospital también han informado que no pueden acceder a registros médicos digitales debido al ataque. El viernes, el hospital anunció un centro de llamadas separado para que los pacientes renueven sus