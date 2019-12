Chicago: cientos de personas protestan en contra de Trump

Varias manifestaciones se llevaron a cabo por todo el país la noche del martes, incluyendo en zonas de Chicago, para pedir la destitución del presidente Donald Trump.

Cientos de personas se reunieron en la Plaza Federal en la ciudad de Chicago a favor del juicio político en contra de Trump, esperando ansiosamente que los políticos en Washington los escuchen.

"Estamos aquí para protestar a Trump, protestar el gobierno y asegurar que el no esté en la oficina", dijo Aniuska Rovina, una manifestante.

Muchos con lágrimas en los ojos, frustrados por las acciones del presidente.

"¿Cómo es que se puede tratar a los niños como son criminales que no tienen nada?", dijo Rovina.

Los manifestantes demandan que la Cámara de Representantes cumpla con su obligación hacia ellos.

"Que los republicanos se despierten, que Trump no los va a defender en estas elecciones", dijo Gabriel Moreno, otro protestador en Chicago. "Si no están con él, los va a echar debajo del bus".

Se espera que la Cámara de Representantes vote el miércoles sobre dos artículos de juicio político contra Trump, alegando que abusó del poder de su cargo y obstruyó el Congreso.

Es por eso que activistas movilizaron a la gente a que se reuniera en manifestaciones bajo el lema "Nobody is Above the Law" o “Nadie Está Por Encima de la Ley”.