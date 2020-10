Chicago: ayuda para liquidar gastos de hospital por COVID-19

Rolando Alba Ceballos, dice que tuvo que ser hospitalizado en dos ocasiones, por los efectos del Covid-19 sin contar con seguro médico y que poco después, de ser dado de alta, le enviaron los recibos que pedían que pagara por los servicios de la ambulancia y del hospital: “Me hablaban por teléfono que necesitaba comunicarme que, si no me iban a mandar a colección y que eso ya no se iba a poder quitar”, comparte el señor Alba Ceballos de 58 años de edad.

Ilda Hernández, es promotora de salud, de Enlace Chicago y ayudo al señor Alba Ceballos: “Cuando el me llamo y me dijo que él tenía un cobro de la ambulancia de $2800 dólares, la verdad yo me asuste. Nosotros tenemos ya conocimiento para poder ayudar a personas a navegar, las opciones que tienen en los hospitales”, dijo.

Hernández explica que bajo el Acta de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus o "CARES ACT”, que fue aprobada durante esta pandemia, el gobierno federal tiene destinados fondos, para cubrir los gastos de exámenes del COVID-19 y de hospitalización de quienes no tienen seguro de salud:

“Nosotros tenemos buenas relaciones con todos los proveedores de salud en la comunidad, los hospitales ya sean públicos o privados, de alguna manera tratamos de abogar. Entonces si tenemos que ir a veces saltándonos los canales regulares y a veces hablar con la administración del hospital pues lo hacemos”, dijo la directora ejecutiva de Enlace Chicago, Katya Nuques.

Como los hospitales no necesariamente le informan a los pacientes del coronavirus sin seguro médico, que existen programas y fondos que pueden cubrir sus facturas.

“Enlace Chicago” pone a su disposición el teléfono: 773 669 5490, de sus promotoras de salud, que podrán ayudarle a navegar sus opciones para liquidar gastos por el COVID-19.