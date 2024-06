Chicago: Amplían fondos para los familiares de víctimas de la violencia armada

Hoy el gobierno municipal anunció que los familiares de víctimas de la violencia armada en Chicago pueden acceder a fondos de ayuda.

Se trata de la ampliación de un programa de emergencia para víctimas.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Aunque ningún monto repara la pérdida de un ser querido, víctimas y activistas recibieron el anuncio con buenos ojos.

“Mi hijo se llama Adam Moreno, tiene 27 años y él falleció por gun violence”, dijo Juanita Arias.

Juanita perdió a su hijo en septiembre del año pasado.

“Ese es un golpe muy fuerte en el bolsillo y en el corazón”, dijo.

Asegura que gracias a su familia y a la recolección de fondos pudieron costear más de $10, 000 en gastos funerarios.

“Porque fue un impacto muy de repente; no es como que guardaron el dinero por si te pasa algo, no, ok ya falleció ya, ya lo enterraron, hicieron GoFundme y ya, y no es así porque a veces el GoFundme no estrecha tanto”, señaló.

La alcaldía de Chicago anunció la ampliación de un “Fondo Suplementario para Víctimas de la Violencia”.

Las personas elegibles podrán obtener:

Mil dólares para costear necesidades básicas, hasta $1,500 para ayudar con gastos funerarios y otros $1,000 en caso de que la familia requiera reubicarse de su residencia.

Para ser elegible, el crimen debe haber ocurrido en alguna de las 15 zonas especificadas para el programa y podrán hacer la solicitud a través de organizaciones comunitarias.

¿Quiénes son elegibles? Víctimas de herida de bala o familiares que hayan perdido a un ser querido por homicidio. Familiares de víctimas de homicidio menores a los 24 años. Tanto la víctima como el familiar debe probar que es residente de Chicago.

“Estos gastos son muy caros y con el costo de la vida y ahorita todo centavo cuenta, so para las familias que están sufriendo yo les aconsejo que apliquen”, dijo Baltazar Henríquez, Líder Comunitario La Villita.

Baltazar Henríquez, quien acompaña a víctimas de la violencia de la comunidad, dice que los hispanos a veces tienen miedo a solicitar este tipo de ayudas.

“Le pedimos a la ciudad que tenga más conexiones con organizaciones como el Concilio Comunitario de La Villita donde fácilmente les podemos ayudar a aplicar con la tecnología y con el idioma”, dijo.

El gobierno municipal aclaró que la ayuda se puede solicitar independientemente del estatus legal. En el sitio de Internet chicago.gov/esvf puede encontrar más información en español.