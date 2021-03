Chicago actualiza orden de viaje: 26 estados requieren cuarentena o prueba negativa de COVID-19

Este martes, Chicago ha actualizado su orden de viaje de emergencia incluyendo ahora a 26 estados, en el nivel naranja que requiere una cuarentena de 10 días o una prueba COVID-19 negativa antes de llegar a la ciudad.

Los 26 estados bajo el nivel naranja son: New Jersey, New York, Rhode Island, Florida, Delaware, Georgia, Connecticut, Colorado, North Carolina, Vermont, Alabama, Pennsylvania, South Dakota, South Carolina, Massachusetts, Tennessee, Alaska, Virginia, New Hampshire, Idaho, Montana, Minnesota, Michigan, West Virginia, Maryland y Maine.

Los 23 estados bajo el nivel amarillo son: Iowa, Minnesota, Ohio, Mississippi, New Mexico, Indiana, Arkansas, Louisiana, Nevada, Kansas, North Dakota, Wisconsin, Washington, California, Wyoming, Missouri, Oregon, Puerto Rico, Hawaii, Utah, Arizona, Texas, Nebraska, District of Columbia y Kentucky.

El nivel amarillo, no requiere cuarentena ni pre -prueba de llegada de coronavirus, pero estos estados siguen bajo una advertencia para evitar viajes no esenciales, dijo el Departamento de Salud Pública de Chicago.

Las actualizaciones de la orden se emiten cada dos martes y entran en vigencia el viernes siguiente inmediato. Más información aquí.

Los funcionarios de salud de la ciudad recuerdan que cualquier persona completamente vacunada y sin síntomas de COVID-19 está eximido del requisito de cuarentena o prueba negativa previa a la llegada.

"Los viajeros completamente vacunados deben controlar su salud durante 14 días después del viaje y si experimentan síntomas potencialmente compatibles con COVID-19, deben aislarse hasta la evaluación clínica y las pruebas de COVID", continuó el CDPH.

"También deben seguir cumpliendo todas las medidas de protección recomendadas, incluido el uso de mascarilla (y el uso de equipo de protección personal específico para el trabajo), mantener la distancia física, practicar la higiene de las manos y evitar las multitudes".

Si bien los funcionarios de salud instaron a los residentes a evitar viajar si es posible, estos son los requisitos para cada categoría:

Amarillo

Estados con un promedio continuo de 7 días de menos de 15 casos / día / 100,000 residentes.

No se requiere prueba de cuarentena o previa a la llegada. Mantenga un estricto uso de mascarilla, distanciamiento social y evitar las reuniones en persona.

Naranja

Los estados tienen un promedio continuo de 7 días por encima de 15 casos / día / 100,000 residentes.

Cuarentena de 10 días ó prueba negativa previa a la llegada de no más de 72 horas antes de la llegada a Chicago con uso estricto de mascarilla, distanciamiento social y evasión de reuniones en persona.

La comisionada de CDPH, Allison Arwady, ha dicho anteriormente que no importa el color de un estado según la orden, simplemente no se recomienda ningún viaje innecesario.