Celebra el Mes de la Historia Negra con la Biblioteca Pública

La Biblioteca Pública de Chicago lo invita a celebrar el Mes de la Historia Negra con un enfoque en las contribuciones de los afroamericanos en las artes y el emprendimiento.

En un comunicado, indicaron que el arte afroamericano es una hermosa mezcla de las experiencias africanas, caribeñas y afroamericanas. La influencia negra ha dado forma de manera significativa a las artes visuales y escénicas, la literatura, la moda, el folclore, el lenguaje, el cine, la música, la arquitectura, la culinaria y otras formas de expresión cultural.

Los artistas negros han utilizado el arte para preservar la historia y la memoria comunitaria, así como para promover el empoderamiento. A lo largo de la historia, los afroamericanos han liderado movimientos artísticos y culturales como el New Negro, Black Arts, Black Renaissance, hip-hop and Afrofuturism,, el hip-hop y el Afrofuturismo, estableciendo el estándar para las tendencias populares en todo el mundo. En 2024, examinaremos de cerca la variada historia y vida de las artes y artesanos afroamericanos.

Eventos:

Common: And Then We Rise: A Guide to Loving and Taking Care of Self

5 - 6 p.m., lunes 29 de enero

Biblioteca Harold Washington, Auditorio Cindy Pritzker

El galardonado artista, autor y activista Common hablará sobre su nuevo libro, And Then We Rise: A Guide to Loving and Taking Care of Self, un programa integral para abordar la salud mental y física, y alentar a las comunidades a hacer lo mismo.

Justin the Good Listener con el autor Corey D. Williams

10:30 - 11:30 a.m. martes 6 de febrero

Sucursal North Austin

Únete a la hora del cuento de la sucursal North Austin especialmente para nuestros pequeños usuarios. El autor Corey D. Williams leerá su libro, Justin the Good Listener. Para niños de 0 a 5 años y sus cuidadores.

Let it Shine: Celebrando al artista y escritor Ashley Bryan

10:30 a.m. - mediodía sábado 17 de febrero

Sucursal Little Italy

Celebremos a Ashley Bryan (1923-2022) durante el Mes de la Historia Negra. Fue un querido artista, escritor, poeta, antólogo, cuentacuentos y destacado estudioso del folclore africano y afroamericano. Este evento es para edades de 3 a 13 años.

Red Clay Dance Company Presenta Baile Afro-Caribeño

6 - 7:30 p.m. martes 20 de febrero

Sucursal Douglass

Un miembros de la Red Clay Dance Company facilitará una conferencia y demostración, taller de actuación o experiencia de proceso creativo que presentará a tus estudiantes el artivismo a través de formas de danza de la Diáspora Africana.

Capturando la creatividad: Taller básico de fotografía de dos días para jóvenes

4 - 6 p.m. martes 27 de febrero y jueves 29 de febrero

Sucursal Lozano

Embárcate en un fascinante viaje al mundo de la fotografía con nuestro taller de 2 días. Los participantes desplegarán su potencial creativo mientras aprenden habilidades fundamentales de la cámara.

Autor Rich Paul: Lucky Me

6 - 7 p.m. jueves 29 de febrero

Biblioteca Harold Washington Library, Auditorio Cindy Pritzker

Únete a Rich Paul en una conversación sobre su memoria, Lucky Me. Los asistentes recibirán una copia gratuita del libro, hasta agotar existencias.

Club de lectura

Discusión de Libros para Adultos: Lucky Me

1 - 2 p.m. sábado 3 de febrero

Sucursal Avalon

Discusión de libros para adultos: Lucky Me

1 - 2:30 p.m. sábado 17 de febrero

Sucursal Toman

Club de libros extraños: Chain-Gang All-Stars

7 - 8 p.m. lunes

Organizado por la succursal Bucktown-Wicker Park, en Map Room

Proyecciones de cine

Proyección de Cine y Manualidades: Spider Man: A través del Universo Araña (2024)

1 - 3 p.m. sábado 3 de febrero

Sucursal Barrio de las Empacadoras

Proyección de cine familiar: La princesa y el sapo

2 - 3:45 p.m. domingo 4 de febrero

Sucursal Edgewater

Proyección de Cine: Summer of Soul (2021)

5 - 7 p.m. jueves 22 de febrero

Sucursal West Chicago Avenue

Charla de autor y discusión de libros con Moses Miller

2 - 3 p.m. sábado 24 de febrero

Sucursal Thurgood Marshall Branch