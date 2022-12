Cámara Baja y Senado de Illinois aprueban cambios al Safe-T Act; pasa al escritorio de Pritzker

Apenas unas horas después de que el Senado de Illinois aprobara la medida, la Cámara también votó para aprobar cambios importantes a la Ley SAFE-T de Illinois el jueves, enviando el proyecto de ley enmendado al escritorio del gobernador J.B. Pritzker.

La medida requirió 71 votos para ser aprobada por la Cámara, y esa es exactamente la cantidad de votos que obtuvo cuando los legisladores aprobaron el proyecto de ley en una votación de línea partidista directa.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

La medida, después de haber sido aprobada por ambas cámaras de la legislatura el último día de la sesión de pato cojo, ahora se dirige al escritorio de Pritzker, donde se espera que la promulgue como ley.

Los votos se producen un día después de que el senador estatal de Illinois, Robert Peters, presentara una enmienda a la ley, que eliminará la fianza en efectivo en el estado el 1 de enero de 2023.

La enmienda se centró en gran medida en aclarar el lenguaje en varios frentes, incluso si los acusados ​​detenidos antes del 1 de enero serán liberados una vez que la legislación entre en vigor y aclarar qué delitos calificarían para la prisión preventiva.

El Caucus Demócrata del Senado de Illinois dijo que las aclaraciones al proyecto de ley se hicieron en "colaboración con las fuerzas del orden, los abogados estatales y otras partes interesadas".

Aún así, los críticos dicen que persisten preguntas sobre por qué algunas condiciones de la liberación previa al juicio no se harán públicas y por qué el robo no violento no se incluyó en la lista de delitos punibles con detención.

“Los republicanos han sido excluidos del proceso”, dijo el senador estatal John Curran. "Representamos aproximadamente el 35% del estado y nunca en dos años se nos ha dado la oportunidad de participar".

“La Ley SAFE-T fue el resultado de horas de testimonio y negociaciones con defensores de la violencia doméstica, defensores de la reforma, fuerzas del orden público y abogados estatales en la mesa que trabajan para crear un camino hacia un sistema legal penal mejor y más equitativo”, dijo el Senador estatal. , dijo Elgie R. Sims, Jr. en un comunicado. “Sin embargo, debido a la campaña de desinformación liderada por los opositores a la medida, pasamos innumerables horas disipando falsedades y trabajando para asegurar que la ley no fuera sacada de contexto. El tráiler que aprobamos nos permite aclarar el lenguaje de esta ley transformadora mientras preservar las protecciones para los sobrevivientes del crimen y garantizar que dejemos de criminalizar la pobreza en este estado”.

Aquí hay un vistazo a lo que podría cambiar si se aprueba la medida:

¿Qué delitos adicionales se agregarán a la lista que calificarían para la detención?

La lista de los llamados "delitos graves forzados" que podrían invitar a la discreción judicial sobre la prisión preventiva originalmente incluía asesinato en primer y segundo grado, agresión sexual delictiva depredadora, robo, allanamiento de morada, robo residencial, incendio agravado, incendio provocado, secuestro, agresión agravada que resultó en gran daño corporal, o cualquier otro delito grave que involucre el uso o amenaza de fuerza física o violencia contra un individuo.

Pero la última propuesta agrega delitos graves sin libertad condicional, delitos graves forzados, delitos de odio, intentos de delitos que de otro modo serían detenidos y otros a la llamada red de detención, delitos que califican a un sospechoso para la detención. Las adiciones incluyen ofensas que requieren cárcel o tiempo en prisión, y no libertad condicional; todos los delitos graves forzados; crímenes de odio, tortura animal y DUI causando gran daño corporal. Los jueces también pueden optar por liberar a esos sospechosos.

“Todavía tenemos una red de detención que es muy clara, los jueces tienen discreción dentro de esa red de detención”, dijo Peters. “Pero nuevamente, la intención y las partes centrales de esta legislación permanecen intactas”.

¿Qué sucede con los detenidos actualmente el 1 de enero?

Según un portavoz de la oficina del presidente del Senado de Illinois, Don Harmon, el nuevo lenguaje aclararía que "aquellos actualmente detenidos pueden solicitar que se aplique el nuevo sistema a su situación".

Para hacer que el proceso sea "manejable para los tribunales", los legisladores propusieron un sistema escalonado para otorgar audiencias sobre dichas solicitudes. Las audiencias luego determinarían si un detenido actual debe ser liberado. Los niveles incluirían:

Las audiencias de ofensas de nivel más bajo (ejemplo: robo menor) deben realizarse dentro de los 7 días posteriores a la solicitud.

Aquellos detenidos pero considerados en riesgo de fuga obtendrían audiencias dentro de los 60 días.

Aquellos considerados como amenazas potenciales a la seguridad obtienen audiencias dentro de los 90 días.

¿Puede la policía detener o arrestar a alguien que está invadiendo la propiedad?

Los defensores del proyecto de ley dicen que esto siempre estuvo permitido bajo SAFE-T, pero la enmienda busca aclarar algo del lenguaje.

Para las infracciones de allanamiento, los oficiales deberán emitir una citación a un sospechoso primero, a menos que el oficial crea razonablemente que el sospechoso representa una amenaza, o si tiene un problema de salud mental o médico obvio. Si un oficial emite una citación y la entrada ilegal continúa, entonces se puede realizar un arresto.

Según la última propuesta, un oficial puede arrestar a alguien por allanamiento si:

La persona representa una amenaza para la comunidad o cualquier persona;

El arresto es necesario porque la actividad delictiva persiste después de la emisión de la citación; o

El acusado tiene un problema médico o de salud mental obvio que representa un riesgo para su seguridad.

Si las condiciones anteriores no están presentes, se emitirá una citación.

¿Qué determina si una persona se considera "peligrosa"?

Los cambios propuestos también amplían las definiciones de "fuga deliberada" y amplían la discreción judicial para determinar si un acusado representa un peligro para el público o para un individuo específico.

Según la oficina de Harmon, la enmienda "hace consistente a lo largo de todo el acto lo que un fiscal debe mostrar para detener a un individuo con el argumento de que el individuo es una amenaza".

El llamado "estándar de peligrosidad" se cumpliría si "la persona representa una amenaza real y presente para cualquier persona o personas o la comunidad, con base en los hechos específicos y explicables del caso".

¿Qué pasa si alguien pierde una cita en la corte?

También se incluye en la nueva propuesta una disposición que permite a los jueces emitir órdenes de arresto o citaciones cuando alguien pierde una cita en la corte.

Una citación es un aviso oficial para comparecer ante el tribunal, mientras que una orden de arresto le dice a la policía que arreste y detenga, dijeron las autoridades.

La enmienda también aclara lo que se considera "fuga deliberada" según el proyecto de ley, y agrega que "la intención es detener a quienes están evadiendo activamente el enjuiciamiento, no a alguien que no compareció ante el tribunal porque, por ejemplo, perdió su autobús", la oficina de Harmon. dijo.