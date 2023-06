Hallan cadáver en el río Chicago, cerca de local de música The Salt Shed

Tras la desaparición de un hombre de 26 años después de un concierto a principios de esta semana, la policía ha informado de que el sábado por la mañana se recuperó un cadáver en el río North Branch Chicago, no lejos del local de música The Salt Shed.

El cuerpo fue extraído del río cerca del bloque 1300 de North Elston Avenue alrededor de las 9:45 a.m., y la persona fue declarada muerta en el lugar.

La identidad de la persona aún no ha sido revelada por la Oficina del Médico Forense del condado Cook, a la espera de una autopsia.

El descubrimiento se produce mientras los seres queridos de Noah Enos, de 26 años, suplican que vuelva sano y salvo después de que no llegara a casa tras un concierto en The Salt Shed el lunes por la noche.

La novia de Enos, Nicole Wijs, dijo a NBC Chicago que su novio fue al concierto de King Gizzard and The Lizard Wizard con un compañero de trabajo.

Enos le envió mensajes de texto y mensajes en Snapchat durante toda la noche, incluida una foto dentro del recinto. Ella dijo que su último mensaje de Noah fue alrededor de las 9 p.m. Su teléfono murió aproximadamente una hora después.

"Revisaron algunas de las imágenes y lo vieron a él y a su compañero de trabajo caminando alrededor del lugar alrededor de las 9:30 p.m. Dijeron que el espectáculo terminó a las 10 p.m., por lo que hay una brecha de 30 minutos que están investigando para ver tal vez dónde habría entrado en el lugar".

Wijs dijo que el compañero de trabajo de Noah le contó que ambos se separaron cuando el programa estaba terminando. Familiares y amigos han estado publicando sus fotos y compartiendo el folleto de persona desaparecida en las redes sociales para encontrarlo.

"Ha habido gente que ha posteado y se ha puesto en contacto conmigo diciendo que lo vieron en el concierto", dijo.

Mientras la policía de Chicago intenta reconstruir la cronología de los hechos, Wijs afirma que su novio significa todo para ella. Llevan juntos dos años, pero se conocen desde la escuela secundaria.

"Increíblemente inteligente, carismático, cariñoso, una persona maravillosa, un novio maravilloso, un padre maravilloso para nuestros dos perros", dijo. "No es el tipo de persona que se levanta y se va sin preguntar, sin una razón".

Wijs dijo que Noah acababa de empezar un nuevo trabajo en el restaurante Frontier en Wicker Park. Ella dijo a NBC Chicago que él y su compañero de trabajo salieron a tomar unas copas en Big Star en Wicker Park antes de tomar un Uber para el concierto.

"Te quiero mucho. Te echo de menos. Estoy enferma y me derrumbo sin ti", lloró. "Estoy asustada. Me preocupa tanto que no estés a salvo, dondequiera que estés que no te cuiden y sólo quiero saber que estás bien… te quiero en casa".