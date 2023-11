Biden pide en Illinois salarios justos para los trabajadores

BELVIDERE, Illinois. El presidente Joe Biden se puso una camiseta roja de United Auto Workers el jueves mientras celebraba un acuerdo laboral que evitará el cierre de la planta Stellantis de Belvidere, tratando la salvación de la fábrica como una reivindicación de su decisión de apoyar la huelga de los miembros del sindicato que exigían salarios más altos.

“Los trabajadores estadounidenses están dispuestos a trabajar más duro que nadie”, dijo Biden a los trabajadores automotrices que lo vitoreaban en un centro comunitario en la ciudad del norte de Illinois. “Pero sólo necesitan que se les dé una oportunidad. Una oportunidad justa y un salario justo”.

Elogió a los miembros del sindicato y lo calificó de duros: “tan duros, duros, duros como parecen”. Alguien entre el público le gritó al presidente: “Esa camiseta te queda bien”.

"He usado esta camiseta mucho, hombre", respondió Biden. "No tienes idea. He estado involucrado con la UAW más tiempo que tú”, mientras la multitud estalló en carcajadas.

Biden visitó un piquete del UAW en Michigan en septiembre para apoyar al sindicato durante sus huelgas selectivas contra Ford, General Motors y Stellantis, el fabricante de vehículos Jeep, Dodge y Ram. Las huelgas han terminado y los contratos aún se están ultimando.

“Salió y apoyó a los manifestantes”, dijo Matt Franzen, el presidente local del UAW que presentó a Biden. "Él siempre ha estado con nosotros. Lo demostró".

Biden recordó a la audiencia que Donald Trump, el favorito para la nominación presidencial republicana en 2024, visitó una instalación no sindicalizada en su propio viaje a Michigan.

“Espero que tengan un recuerdo”, dijo Biden. "De dónde vengo, eso importa".

Biden se enteró de que la fábrica de Stellantis podría cerrar durante un viaje a Chicago el 28 de junio, cuando habló de la economía.

La perspectiva se convirtió en una prioridad inmediata para Biden. Ordenó un análisis económico y habló con funcionarios de la empresa sobre la planta, según funcionarios de la Casa Blanca.

El presidente quería demostrar que sus políticas podían ser beneficiosas para los trabajadores, en lugar de repetir las décadas de cierres de fábricas que habían destruido partes del Medio Oeste y alimentado una profunda división política.

La reapertura "va al corazón de quién es él, al corazón de su visión del país y de cómo lo dirige", dijo Jen O'Malley Dillon, subjefa de gabinete de la Casa Blanca.

Stellantis acordó volver a contratar a 1,200 empleados para construir camionetas y agregar 1,300 trabajadores más para una fábrica de baterías.

LA ECONOMÍA DE CARA A LAS ELECCIONES DEL 2024

La resolución de la huelga fue una victoria temprana para lo que Biden dice que es una economía centrada en los trabajadores. Pero el éxito de la fábrica y del contrato tentativo con los trabajadores dependerá en última instancia de la capacidad de los fabricantes de automóviles de seguir generando ganancias, a medida que avanzan hacia los vehículos eléctricos en un mercado competitivo.

Muchos votantes todavía se sienten pesimistas con relación a la economía en general y queda abierta la pregunta de si el contrato del UAW y las señales de que los salarios superan la inflación pueden cambiar sus puntos de vista.

En las encuestas, los adultos estadounidenses siempre han otorgado a Biden bajas calificaciones en la economía después de un estallido de inflación cuando la pandemia comenzó a retroceder.

General Motors llegó a un acuerdo tentativo con el sindicato de trabajadores de la industria automotriz, poniendo fin a una huelga que se ha extendido por seis semanas.

O'Malley Dillon dijo que los contratos del UAW y la reapertura de la planta automotriz reflejan un mayor enfoque en los trabajadores por parte del presidente.

Las enfermeras sindicalizadas, los camioneros y otros también negociaron para recibir aumentos salariales presionando a sus empleadores para que reconocieran el valor de su trabajo.

El miércoles, los actores de Hollywood se unieron a los guionistas al lograr un acuerdo contractual provisional después de una huelga prolongada. Refleja una tendencia más amplia durante el año pasado que fue posible en parte gracias a un mercado laboral sólido, ya que la tasa de desempleo se encuentra en un saludable 3,9%.

Los sindicatos tienden a ser partidarios confiables de los demócratas, pero al hablar en fábricas y locales sindicales, Biden también está tratando de llegar a los votantes obreros descontentos que encontraron una voz en Trump.

Biden sostiene que las innovaciones dentro del sector automotriz, como los vehículos eléctricos, no deberían provocar despidos ni cierres de fábricas.

Trump ha dicho que el aumento de los vehículos eléctricos respaldado por la administración Biden provocará pérdidas de empleos en las fábricas. Ha sugerido que el trabajo migrará a China y que Estados Unidos debería seguir con los vehículos propulsados por gasolina, a pesar de que las emisiones empeoran el cambio climático.

Biden tiene un historial ligeramente mejor que su antecesor en empleos en la industria automotriz. Durante la presidencia de Trump, la cantidad de empleos manufactureros en el sector alcanzó un máximo de poco más de 1 millón a principios de 2019 y luego comenzó a disminuir, según la Oficina de Estadísticas Laborales.

Hay casi 1,1 millones de puestos de trabajo en la fabricación de automóviles bajo Biden.

El cambio a los vehículos eléctricos conlleva un riesgo para los fabricantes de automóviles. Las ventas han comenzado a desacelerarse en medio de preocupaciones sobre la recarga y el alto precio de los vehículos, a pesar de los incentivos fiscales diseñados para mejorar la asequibilidad.

El jueves, Biden se reunió con el presidente de la UAW, Shawn Fain, y el gobernador J.B. Pritzker, demócrata por Illinois. El presidente planeaba realizar una recaudación de fondos en Chicago más tarde ese mismo día.

Durante la huelga de casi 45 días que afectó a los fabricantes de automóviles, la Casa Blanca optó por hablar con todas las partes y dejó que el UAW ejecutara su estrategia de paros laborales selectivos. Biden tomó la medida de unirse a los trabajadores en el piquete, una primicia presidencial.

En las llamadas que los funcionarios de la Casa Blanca tuvieron con Stellantis, la compañía nunca fue presionada para abrir la fábrica de Belvidere, pero Biden planteó el asunto.

Su decisión de simpatizar con los trabajadores a medida que se intensificaba la huelga conllevaba cierto riesgo político, ya que las altas tasas de interés de los préstamos para automóviles y la inflación derivada de la pandemia se han convertido en puntos de crítica por parte de los legisladores republicanos.

Los contratos, si son aprobados por 146,000 miembros del sindicato en las próximas semanas, aumentarían drásticamente los salarios de los trabajadores automotores. Obtendrían aumentos salariales y ajustes por costo de vida que se traducirían en un aumento salarial del 33%. Los trabajadores más importantes de las plantas de ensamblaje ganarían aproximadamente 42 dólares por hora.