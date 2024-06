Bebé de Oswego con una rara enfermedad hepática recibe un trasplante de su padre

Un bebé de 8 meses con una rara enfermedad hepática de Oswego está de regreso en casa recuperándose después de recibir un trasplante de su padre, justo a tiempo para el fin de semana del Día del Padre.

“Es difícil explicar lo agradecido que estoy que pueda pasar otro día con mi hijo”, dijo Basil Zager.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Su viaje médico comenzó en noviembre pasado cuando Zager y su esposa, Caroline, no pudieron descubrir qué le pasaba a su hijo.

“Lo llevamos a su chequeo de los dos meses y siempre tenía ictericia, siempre lo notábamos, siempre estaba un poco amarillo y somos padres de primera vez”, dijo. “Siempre nos dijeron que iba a desaparecer. No estábamos seguros de qué esperar”.

Después de muchas visitas al consultorio del pediatra y de ver a un especialista, su bebé Swayer fue diagnosticado con atresia biliar por los médicos del Lurie Children's Hospital.

"Esencialmente, los conductos biliares de su hígado no funcionaban correctamente desde su nacimiento, por lo que su hígado no tenía forma de deshacerse de la bilis y con el tiempo simplemente lo golpeaba el hígado", dijo.

Swayer tenía insuficiencia hepática en etapa cuatro y estaba en la lista de espera de trasplante.

“Aún es muy raro es aproximadamente 1 entre diez mil nacimientos que son afectados por atresia biliar a pesar de que es la razón más común por la que los niños necesitan un trasplante de hígado”, dijo la Dra. Alyssa Kriegermeier del Lurie Children's Hospital.

Sus padres conocían el riesgo de esperar y pensaron en un donante vivo.

Descubrieron que Zager era compatible.

"Me dijeron que generalmente nueve de cada 10 personas son rechazadas y de alguna manera, todo se alineó y resultó que yo era la pareja perfecta para Swayer", dijo Zager.

Tanto Zager como su hijo fueron operados en marzo. Zager donó el lóbulo izquierdo de su hígado a su hijo.

“La primera vez que lo vi, me derrumbé. Ves a tu pequeño y está todo doctorado y todo y le salen tubos de la nariz”, dijo. "Lo perdí. No sabía nada mejor, sólo sonrió. Me derritió. En ese mismo momento supe que todo iba a estar bien”.

El hígado de Swayer ahora se está estudiando para ayudar a los investigadores.

“Aún no entendemos qué causa la atresia biliar. No existe una causa genética clara, pero creemos que, por lo que hemos aprendido hasta ahora sobre la enfermedad, hay algo que sucede en el útero antes de que nazca el bebé y que probablemente sea una combinación de cosas”, dijo Kriegermeier.

Swayer se está recuperando y celebrará su primer cumpleaños en septiembre.

“Es un sueño hecho realidad, ¿sabes? Dios respondió todas mis oraciones. Realmente lo hizo”, dijo Zager.

Zager agregó que él y su familia están agradecidos por su equipo de médicos, el apoyo de sus seres queridos y por la segunda oportunidad de vida para Swayer.

"Estoy deseando pasar tiempo con él", dijo Zager. “Voy a abrazarlo con más fuerza, a abrazarlo un poco más en el Día del Padre. Significa el mundo para mi."