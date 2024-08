Autoridades piden precaución tras aumento de los casos de contagios y muertes por listeria

Preocupación ha generado el anuncio de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades sobre el brote de listeria.

Algunos restauranteros como la Sra Rosa, dueña de un negocio en Pilsen, dice estar en alerta.

“Preocupada pero no solo me preocupo, me ocupo en investigar qué es lo que está pasando si hay alguna norma de higiene nueva que tenemos que implementar”, dijo.

Y no es para menos ya que los CDC confirmaron este miércoles que desde la última actualización del pasado 8 de agosto, se han reportado otros 14 casos de la enfermedad, lo cual aumenta el total a 57 contagios y 9 muertos en el país.

“Es bacteria que nos contamina usualmente de forma oral a través de lo que ingerimos ya sea a través de nuestras manos o productos de comida que no estén bien lavados sobre todo en estos casos recientes, está relacionado a un tipo de carne a un jamón”, dijo el Dr. Alfredo Mena Lora, especialista en enfermedades infecciosas.

Aunque los productos relacionados de la marca Boar’s Head fueron retirados del mercado, las autoridades piden al público en general, revisar sus refrigeradores para que no vayan a tener productos de esa marca con el código “EST. 12612“ o “P-12612” en las etiquetas.

Además de evitar los productos mencionados, expertos recomiendan siempre mantener la higiene en los utensilios de la cocina.

Como tambien:

“Lavarse las manos y lavar los vegetales con relación a este tipo de carne, cocinar su comida también puede matar la bacteria, sin embargo, como es jamón y cosas que no cocinamos es importante saber de dónde viene el brote”, dijo el Dr. Lora.

Rosa dice estar preparada para evitar la enfermedad de su negocio.

“Tenemos todo fresco, no tenemos mucho tiempo refrigerada la comida, siempre hay que cambiar de tabla y cuchillo. Para eso tenemos clases de sanidad, siempre nos tenemos que estar preparando,” dijo.

Los síntomas incluyen:

Fiebre

Dolor muscular

Fatiga

Dolor de cabeza

Rigidez del cuello

Confusion

Pérdida de equilibrio

Convulsiones

Los nuevos casos se han registrado en Florida, Tennessee, Nuevo México, Nueva York y Carolina del Sur.

Antes del 8 de agosto también había reportado un muerto en Illinois.